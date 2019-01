Von Nikolas Beck

Heidelberg. Ausgerechnet vom Schlusslicht der 2. Basketball-Bundesliga wurde der Siegeszug der MLP Academics Heidelberg jäh gestoppt. Nach zuvor vier Erfolgen hintereinander, darunter beeindruckende Heimsiege gegen Primus Chemnitz und den Zweitplatzierten Hamburg, bekamen die Überflieger von den White Wings Hanau am Freitagabend beim 64:74 die Flügel gestutzt. Warum er den Rückschlag hatte kommen sehen, erklärt Trainer Branislav Ignjatovic (52) im RNZ-Gespräch.

Branislav Ignjatovic, Sie hatten im Vorfeld des Spiels gesagt, dass Ihre Mannschaft Hanau nicht noch einmal unterschätzen wird. Dennoch ging nach der Heimschlappe Ende November auch der zweite Vergleich mit dem Tabellenletzten verloren ...

Das hat aber andere Gründe. Irgendwie hatte sich diese Niederlage abgezeichnet. Mir war klar, dass es irgendwann passieren würde. Der Verschleiß ist einfach unglaublich groß. Wenn zur kleinen Rotation dann auch noch zwei Spieler mit einer Erkältung zu kämpfen haben, wie Shy Ely und Marc Liyanage in der vergangenen Woche, dann gehen dem Team zwangsläufig irgendwann die Kräfte aus.

Oder liegen die White Wings den Academics einfach nicht?

Ich finde, wir haben bis Mitte des dritten Viertels sogar sehr gut gespielt, stark verteidigt. Hanau hatte bis kurz vor Ende des dritten Abschnitts nur 40 Punkte gemacht - dann kam der Bruch. 34 Punkte in elf Minuten ist natürlich brutal. Wir hatten nichts mehr entgegenzusetzen.

Zumal abermals Foulprobleme Ihre ohnehin begrenzten Wechselmöglichkeiten zusätzlich belasteten. Niklas Würzner musste Mitte des Schlussabschnitts mit fünf Fouls vom Feld ...

Ja, leider. Da waren ein paar unnötige Fouls dabei. Man muss aber auch sagen, dass Niki zurzeit wahrlich kein Schiedsrichterliebling ist. Im Angriff bekommt er wenige Pfiffe, in der Defensive wird oft schon der kleinste Kontakt geahndet. Er hat sich da auch mit seiner Körpersprache in den letzten Jahren keinen guten Ruf erarbeitet. Und die Referees sind eben auch nur Menschen. Sebastian Schmitt ist ein guter "Backup", aber Niki ist für uns unersetzbar. Wenn er nicht auf dem Feld steht, haben wir Sand im Getriebe.

Sie haben schon während der erfolgreichen Spiele zuvor bezüglich der Personalsituation immer den mahnenden Finger gehoben ...

(schmunzelt) Wenn du Dritter bist, gegen den Ersten und Zweiten gewinnst, und trotzdem sagst, dass noch ein Mann fehlt, machst du dich ein bisschen unbeliebt. Aber ja, ich habe schon lange darauf hingewiesen, dass ganz schwere Wochen auf uns warten. Ich kann als Trainer nur meine Wünsche äußern, kenne aber natürlich auch unsere Situation und unsere Möglichkeiten. Nur wenn alle an Bord - und gesund - sind, können wir oben mitspielen.

Das sind sie aktuell aber nicht. Eric Palm fehlt seit Wochen mit einer Adduktorenverletzung. Ist seine Rückkehr absehbar?

Wir hoffen, dass er noch im Januar sein Comeback geben kann. Aber das müssen wir abwarten. Was mich am meisten bedrückt, ist die Ungewissheit. Ursprünglich hieß es mal, dass er zwei, drei Wochen pausieren muss. Inzwischen sind es schon fünf. Eric war für unser Spiel immer ein stabilisierender Faktor, er fehlt an allen Ecken und Enden. Auch im Training. Zumal wir in der vergangenen Woche auch schon Paul Zipser verloren haben (Anm. d. Red: Der Heidelberger Nationalspieler hatte seit November am Mannschaftstraining seines Heimatvereins teilgenommen, um sich nach einem Ermüdungsbruch im linken Fuß auf seine Rückkehr aufs Parkett vorzubereiten).

Apropos: Paul Zipsers NBA-Comeback bei den Brooklyn Nets ist offenbar im letzten Moment geplatzt ...

Ich habe gehört, dass er wieder in Deutschland sein soll, aber hatte noch keinen Kontakt zu ihm. Für uns war es eine große Hilfe, dass er mittrainiert hatte.

Das heißt, die Hallentür im Heidelberger Olympiastützpunkt stünde für ihn weiterhin offen?

(lacht) Selbstverständlich. So lange ich in Heidelberg Trainer bin, wird die Tür für Paul Zipser immer offen stehen.