Von Michael Wilkening

Heidelberg. Drei Mal haben die MLP Academics Heidelberg die Playoffs in der 2. Basketball-Bundesliga ProA hauchdünn verpasst. Es war deshalb Zeit, einen Neubeginn zu machen, der in erster Linie auf dem Trainerstuhl beginnen musste. Mit Branislav Ignjatovic haben die Verantwortlichen der Heidelberger einen neuen Coach gefunden. Der Ex-Trainer des Ligarivalen Kirchheim/Teck unterschrieb für ein Jahr und bat am Sonntag 23 Akteure im Olympiastützpunkt zum Vorspielen.

"Ich wollte mal im OSP die Gegebenheiten anschauen, und dann gilt es natürlich, am Kader für die neue Saison zu feilen", begründet Ignjatovic das Sichtungstraining über Pfingsten. Da alle Spielerverträge ausgelaufen sind, geht es für den neuen Coach nicht nur darum, neue Akteure zu sichten, sondern sich auch ein Bild vom letztjährigen Kader zu machen. Einige Spieler sollen dem Team erhalten bleiben, doch noch ist unklar, mit wem der Serbe plant.

In den kommenden Wochen wird es noch ein paar solcher Trainingstage geben, dann allerdings mit weniger Akteuren. "23 Mann waren etwas viel", sagt der neue starke Mann bei den Academics, der trotzdem froh war, sich schnell einen groben Überblick verschaffen zu können. "Zunächst geht es darum, die deutschen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Um sie herum wollen wir ein starkes Team aufbauen", erklärt Ignjatovic. Die US-Amerikaner sollen den Kader im zweiten Schritt komplettieren.

"Für mich war es immer schon ein Wunsch, mal in Heidelberg als Trainer zu arbeiten", gibt der neue Coach eine kleine Liebeserklärung an den Traditionsverein ab: "Die Aufgabe ist es, den Klub seiner Tradition entsprechend wieder erfolgreicher zu machen." Bei den Kirchheim Knights war es ihm mit relativ bescheidenen Mitteln gelungen, ein gutes Pro-A-Team auf die Beine zu stellen. Das Verhältnis zu den Verantwortlichen bei den Schwaben sorgte auch dafür, dass sie Ignjatovic nach Heidelberg ziehen ließen, obwohl er noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2015 besaß. "Ich wünsche mir, dass ich Heidelberg in ein paar Jahren mit einem ähnlichen guten Kontakt zu den Leuten verlassen kann", sagte Ignjatovic.

Der Serbe arbeitete stets längerfristig. In Ober-Ramstadt in der Nähe von Darmstadt war er sieben Jahre lang tätig. Dort lebt er auch heute noch mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn. Nach drei Jahren beim TV Langen folgten sechs in Kirchheim/Teck. "Wir haben uns erst einmal nur auf ein Jahr festgelegt, weil das für beide Seiten fair ist. Aber ich hoffe, dass wir länger zusammenarbeiten", sagte Ignjatovic.

Es hatte nur ein Gespräch gebraucht, ehe Ignjatovic von den Verantwortlichen der Academics überzeugt worden war, seine berufliche Zukunft in Heidelberg zu haben. "Wir haben uns sehr schnell geeinigt", erklärte der Coach, dem die guten Bedingungen am OSP gefallen. "In der Organisation hat sich in Heidelberg in den zurückliegenden Jahren viel getan. Leider war das sportlich nicht so sehr ablesbar", sagte der neue Trainer, der seine Ziele für die kommenden Monate klar umreißt: "Wir wollen als ersten Schritt die Playoffs erreichen und darüber hinaus schnellen Basketball mit guten Offensivaktionen zeigen."

Auf dem Weg dahin plant er schon im Juli regelmäßige Trainingseinheiten, vor allem mit den jungen Spielern, ehe im August das offizielle Teamtraining beginnen wird. "Wenn wir den Kader beisammen haben, werden wir hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen", kündigt der Serbe an.