Von Nikolas Beck

Heidelberg. Die Spielanalyse musste hinten anstehen. Auch Gratulationen wurden noch keine entgegengenommen. Denn Tony Garbelotto hatte etwas auf dem Herzen. Ehe sich der Trainer der MLP Academics Heidelberg gestern Abend mit dem 86:76 (43:36)-Heimsieg gegen Erdgas Ehingen/Urspringschule beschäftigen wollte, ging sein Blick erst noch einmal 48 Stunden zurück. Die Niederlage am Freitagabend ließ ihm keine Ruhe. "Ich will das klar und deutlich sagen", wurde des Engländers Stimme lauter: "Ich habe zu viele Leute sagen hören, es wäre ein moralischer Sieg gewesen, ein tolle Partie, die auch anders hätte ausgehen können. Aber wir haben dieses verfluchte Spiel hergeschenkt." Dies sei einfach nicht die Mentalität, die Garbelotto von seinen Zweitliga-Basketballern einfordere: "Wenn wir irgendetwas erreichen wollen, dann müssen wir unsere Heimspiele gewinnen."

Anders als am "verflixten Freitag" blieben die Punkte gestern in Heidelberg. Vom Offensivfeuerwerk, das zwei Tage zuvor die Zuschauer im Olympiastützpunkt begeistert hatte, bekamen die 701 Gäste diesmal aber nicht mehr viel zu sehen. Academics-Spielmacher Jay Threatt traf den Nagel auf den Kopf: "Lieber hässlich gewinnen, statt wunderschön zu verlieren."

Vor allem die Gäste aus Ehingen fuhren von Beginn an die Ellenbogen aus. Schnell mussten die "Akademiker" erkennen, dass man die Jungspunde nicht im Vorbeigehen bezwingen würde. "Es gibt wohl kein Team in dieser Liga, dass so physisch spielt wie Ehingen", musste Garbelotto anerkennen.

Es dauerte eine Weile, bis die Hausherren nach dem Sprungball ins Spiel fanden. Bereits nach zwei Minuten hatte der Academics-Coach von seiner Startformation - in der erstmals auch Braxton Dupree stand - genug gesehen und begann die Wechselei. 2:11 lagen seine Schützlinge da bereits zurück. Sinnbildlich war's für das Katastrophenviertel, wie Devin Whites Versuch von jenseits der Dreipunkte-Linie in der Schlussminute Ring und Korb komplett verfehlte. Erst im zweiten Abschnitt wollte mehr gelingen. Zwei Dreier des überragenden Nico Adamczaks und ein Korbleger von Threatt brachten die Academics erstmals in Front (24:23). Einmal in Führung gegangen, gab man diese nicht mehr her. Auch nach der Pause setzte vor allem Adamczak die Akzente. Zwölf seiner insgesamt 26 Punkte markierte der blonde Lockenkopf im dritten Viertel. Aus der Distanz lief er heiß und freute sich hinterher über sieben (!) verwandelte "Dreier" - Karrierebestwert.

"Nico war unglaublich", sagte Ehingens-Trainer Ralph Junge und wusste, bei wem sich Adamczak bedanken musste: "Er hat sicherlich von unseren Fehlern, aber auch von Jay Threatts tollen Pässen profitiert." Der Mann des Abends schloss sich gerne an. Uneinig waren sich Adamczak und Threatt nur darüber, ob der flinke US-Amerikaner jetzt ein Getränk oder gleich ein ganzes Essen bei seinem Scharfschützen gut hat. Es klingt glaubhaft, wenn der flachsende Threatt sagt: "Wir verstehen uns richtig gut. In diesem Team passt alles."

Für eine gute Teamchemie spricht, dass nach Siegen nicht nur über die strahlenden Gesichter geredet wird. "Wir müssen irgendwie einen Weg finden, auch Braxton Dupree ins Rollen zu bekommen", weiß Threatt. Denn der US-Amerikaner, der eigentlich fürs Grobe unter den Körben verantwortlich sein soll, enttäuschte einmal mehr. Nach seinem Kurzeinsatz standen lediglich drei Fouls und zwei Ballverluste zu Buche. "Er hat nach seiner Verletzung noch einen Weg vor sich. Dieser scheint weiter zu sein als ich dachte", ließ Manager Matthias Lautenschläger Raum für Spekulationen. Ob Dupree ein ähnliches Schicksal ereilen könnte wie Vorgänger Taylor Rohde? Der spielt seit seinem halben Jahr in Heidelberg mittlerweile für Ehingen und hinterließ mit 16 Punkten und acht Rebounds einen besseren Eindruck. Fest steht: Dupree wird sich steigern müssen - schnell und deutlich.

Zumal den Academics ein Abräumer gut zu Gesicht stünde. "Wir spielen noch zu oft 'Schönlings-Basketball'", sieht Garbelotto trotz der Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen Nachholbedarf.

Stenogramm: 2:11 (3.), 16:20 (1. Viertel), 33:25 (14.), 40:31 (18.), 43:36 (Halbzeit), 45:45 (23.), 59:53 (28.), 65:61 (3. Viertel), 77:65 (35.), 86:76 (Endstand).

Heidelberg: Adamczak 26 (7 Dreier), Threatt 17 (2), White 13, Jost 12, Ely 8, Heindel 8 (1), Barth 2, Dupree.

Ehingen: Guyton 20 (2), Rohde 16, Theis 12 (2), Matthews 10 (2), , Wilson 9, Butler 4, Ney 3, Haukohl 2, Agva, Sengfelder.