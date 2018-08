Von Michael Wilkening

Heidelberg. Drei Jahre jagten die MLP Academics Heidelberg vergeblich dem Vorhaben hinterher, in der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro A den Sprung in die Playoffs zu schaffen. Es war schon fast targisch, dass die Academics immer wieder am letzten Spieltag der regulären Saison den Sprung in die "Post-Season", wie es in der modernen Basketball-Sprache heißt, verpassten. Doch in dieser Saison ist alles anders und deshalb umweht die Heidelberger im Moment sogar ein Stück Euphorie. Vor dem ersten Playoff-Duell gegen die Gießen 46ers werden inzwischen sogar die Plätze in der Halle am Olympiastützpunkt knapp. Eine vierstellige Besucherzahl beim Heimspiel am Ostermontag (17 Uhr) ist keine Utopie.

Branislav Ignjatovic nimmt die fröhliche und angespannte Atmosphäre wahr, freut sich darüber, ist mit seinen Gedanken aber damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass sie möglichst lange anhält. In der best-of-five-Serie könnte die Playoff-Erfahrung der Heidelberger nach nur einem Heimspiel schnell vorbei sein. Deshalb gilt die Aufmerksamkeit des Academics-Trainers dem ersten Duell am Samstag (20 Uhr) in Gießen, wo die Heidelberger schon zum Auftakt der Serie eine Überraschung landen wollen. "Wir wollen den Schwung der vergangenen Wochen mit in das Spiel nehmen", sagt Ignjatovic mit Blick auf die vier Siege zuletzt, die dafür sorgen, dass seine Mannschaft nach dem Tabellenführer aus Würzburg mit der längsten Erfolgsserie in die heiße Phase der Spielzeit startet. "Wir haben zuletzt eine gute Teamleistung gezeigt und das soll der Maßstab sein."

Dass im Augenblick ein gutes Miteinander herrscht, zeigte sich gestern zwischen den beiden Trainingseinheiten, als Manager Matthias Lautenschläger Mannschaft und Trainer zum Geburtstagsessen zu einem Italiener in Neckarnähe eingeladen hatte. Bei Pizza und Pasta wurde gescherzt und wurden die Gedanken für einen kurzen Moment von der Basketball-Halle abgelenkt. "Wir sind gut gelaunt", macht Ignjatovic deutlich, dass sich die Gruppe rechtzeitig vor dem Beginn der Playoffs gefunden hat. Und was zuletzt auf dem Spielfeld sichtbar wurde, fand auch beim Mittagessen Bestätigung.

Fehlt nur die Fortsetzung gegen die Gießener, die als Dritter der Hauptrunde als Favorit in die Serie gegen den Sechsten gehen. "Alleine der Heimvorteil wiegt schwer für Gießen, denn die Halle ist immer voll und die Stimmung heiß", sieht Ignjatovic ein Plus bei den Mittelhessen, die davon träumen, die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen.

Es liegt an den Academics, ihn zu zerstören und Ignjatovic hat in denn zurückliegenden Tagen viel Zeit damit verbracht, einen Plan auszuarbeiten, wie das gelingen soll. "Gießen hat eine starke Linie an Guards, die viel Druck machen kann", sagt der Heidelberger Coach, der den Schlüssel für einen Sieg darin sieht, diese Linie zu überwinden, um anschließend in Korbnähe die eigenen Vorteile ausspielen zu können.

Beim letzten Aufeinandertreffen in der Liga gelang dieses Vorhaben über annähernd 35 Minuten, so dass die Academics lange gegen die Gießener führten, ehe die das Spiel in der Schlussphase zu ihren Gunsten entschieden. "Beim Hinspiel haben wir eine Halbzeit mitgehalten, im Rückspiel 35 Minuten. Jetzt wird es darum gehen, es über 40 Minuten hinzubekommen", erklärt Ignjatovic.

Er hofft darauf, dass Aufbauspieler Marco Grimaldi in den Playoffs von Tag zu Tag besser wird, nachdem der Kapitän lange verletzt ausfiel. "Marco ist ein wichtiger Spieler für uns und ich baue darauf, dass er stärker wird." Damit die Playoff-Reise der Academics möglichst lange andauert.

2. Basketball-Bundesliga, Playoffs, Samstag, 20 Uhr: Gießen 46ers - MLP Academics Heidelberg; Ostermontag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Gießen 46ers.