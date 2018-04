Academics-Center Niklas Ney (16) und seinen Kollegen fehlte vor allem in der Zone die Durchschlagskraft. Foto: vaf

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Es gibt nicht viele dieser Spiele, in denen das Ziel nicht zwingend Zählbares fürs Punktekonto ist. Die gestrige Partie der MLP Academics Heidelberg war jedoch ein solches: Gegen Rasta Vechta, mit 15 Siegen und nur einer Niederlage als souveräner Tabellenführer der 2. Basketball-Bundesliga an den Neckar gekommen, ging es Trainer Branislav Ignjatovic vor allem darum, eine Entwicklung seiner Schützlinge zu sehen. Denen sei schließlich im Hinspiel in Niedersachsen ihre Grenze aufgezeigt worden. Ende September hagelte es eine 20-Punkte-Klatsche. Gestern war’s knapper. Am Ende mussten sich die Academics vor 1 051 Zuschauern aber doch mit 60:71 (32:45) geschlagen geben.

Hintergrund > Douglas Spradley, Trainer von Rasta Vechta: "Wir wussten um die Stärke der Heidelberger. Das war heute harte Arbeit, aber auch ein gutes Spiel. Wir haben das Tempo von Beginn an kontrollieren können. Zu Beginn der zweiten Hälfte hat uns jedoch ein bisschen die Power gefehlt, Heidelberg kam noch einmal auf und das Heimpublikum wurde lauter. In den entscheidenden Phasen haben wir uns dann aber gute Würfe herausgespielt und diese auch getroffen." > Branislav Ignjatovic, Academics-Coach: "Um diese Partie zu gewinnen, muss man ein perfektes Spiel zeigen und hoffen, dass der Gegner nicht seinen besten Tag erwischt. Es ist uns im ersten Durchgang in der Offensive nicht gelungen, in der Zone in gute Positionen zu kommen. Hätten wir das letzte Spiel gegen Paderborn mit der gleichen Energie bestritten wie heute die zweite Hälfte, hätten wir damals sicherlich nicht verloren." > Albert Kuppe, Kapitän der Academics: "Man hat gesehen, dass Vechta ein Topteam ist. Gegen Nürnberg müssen wir aber nächste Woche unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurück." nb

Fürs erste Spiel des Jahres hatte sich Trainer Branislav Ignjatovic vor allem eine bessere Trefferquote in der Offensive als zuletzt gewünscht. Und zunächst sah alles danach aus, als würden sich seine Schützlinge diesen Vorsatz zu Herzen nehmen. Die ersten drei Angriffe schlossen Niklas Würzner (zweimal) und Shy Ely mit Treffern von jenseits der Drei-Punkte-Linie ab. Wenig später fand der vierte von fünf Distanzwürfen sein Ziel. Klar, dass auch das Publikum da schnell auf Betriebstemperatur war. Weil aber auch die Gäste aus Vechta von Beginn an ihre große Klasse aufs Parkett brachten, konnten sich die "Akademiker" trotz Blitzstart keine größere Führung erspielen.

Und wie das nun mal häufig so ist mit den guten Vorsätzen: Allzu lange dauert es nicht, ehe sie gebrochen werden. Auf die heiße Anfangshand folgte eiskalte Schockstarre. Während der Primus munter weiter punktete, gelang den Hausherren überhaupt nichts mehr. Der US-Amerikaner Jaleen Smith markierte anderthalb Minuten vor der ersten Viertelpause per Korbleger die Punkte 17 und 18 für die Heidelberger. Danach dauerte es über acht Minuten lang, ehe Kapitän Albert Kuppe wieder aus dem Feld traf (18.). Zwölf (!) Versuche hintereinander gingen daneben. Vechta war längst enteilt (24:36). Zu allem Überfluss: Während der Ball bei den Hausherren einfach nicht durch die Reuse flog, wollte er bei den Gästen aus dieser nicht heraus. Das Netz war zu eng, musste in der Halbzeitpause (32:45) gewechselt werden - und sorgte dafür, dass die Academics sich vor Durchgang zwei mit "Trockenübungen" begnügen mussten. Als das neue Netz hing, ging es auch schon weiter.

Umso erstaunlicher war’s, was die Hausherren im Anschluss ablieferten. Weil endlich auch die "großen Jungs" ins Spiel eingebunden wurden, gab es für die Flügelspieler etwas mehr Luft zum Atmen. Punkt um Punkt "knabberten" sie den Rückstand klein, der diesmal über weite Strecken glücklose Academics-Topscorer Shy Ely brachte sein Team sogar auf sechs Zähler an den großen Favoriten heran (42:48). "Mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden", sagte Branislav Ignjatovic. "In der ersten Hälfte war Vechta bärenstark, aber im dritten Viertel haben wir sie ins Wanken gebracht."

Doch der Primus fiel nicht. In den entscheidenden Momenten konnte Vechta immer noch eine Schippe draufpacken. Den im zweiten Durchgang tadellos kämpfenden "Akademikern" hingegen ging ein wenig die Puste aus. "Dann haben wir ein paar leichte Layups zugelassen", resümierte Kapitän Albert Kuppe, warum man den Spitzenreiter nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen konnte. "Dennoch", betonte Kuppe, "haben wir Vechta bei nur 71 Punkten gehalten. Auf dieser Leistung können wir aufbauen."

Wacker geschlagen und doch verloren: In einem Spiel gegen Vechta - da waren sich alle Heidelberger einig - kann man damit irgendwie leben.

Stenogramm: 11:7 (3.), 16:15 (7.), 18:22 (1. Viertel), 18:27 (14.), 24:38 (18.), 32:45 (Halbzeit), 42:48 (24.), 45:54 (3. Viertel), 53:62 (35.), 55:67 (38.), 60:71 (Endstand).

Heidelberg: McGaughey 12, Würzner 10 (2 Dreier), Palm 10 (1), Ely 10 (1), Kuppe 7 (1), Smith 5 (1), Seiferth 5, Ney, Steffen, Rosenbohm.

Vechta: Hinrichs 15 (2), Young 13 (3), Carter 10 (2), Smith 10, Mädrich 8, Christen 5, Herkenhoff 4, Razis 3 (1), Dunbar 3, Gonzales, van Slooten; Zuschauer: 1051.