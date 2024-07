Dortmund (dpa) - Deutschlands Handballerinnen sind mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Frankreich gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch verlor am Samstag in Dortmund gegen Brasilien 31:36 (17:20). Beste Werferin für das DHB-Team war Co-Kapitänin Alina Grijseels mit sieben Toren.

Vor allem in Defensive agierten die DHB-Spielerinnen