Kiel (dpa) - Rekordsieger THW Kiel hat Titelverteidiger SC Magdeburg aus dem deutschen Handball-Pokal geworfen. Die Norddeutschen besiegten die Elbestädter mit 29:28 (14:14) und zogen so in das Viertelfinale ein. Nach dem 29:24-Auswärtssieg in der Liga war es für den THW der zweite Erfolg über den Doublesieger der vergangenen Saison.

Beide Teams lieferten sich ein umkämpftes Spiel.