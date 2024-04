Berlin (dpa) - Der frühere Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar könnte einen Wechsel von Hoffnungsträger und Fanliebling Juri Knorr ins Ausland "aus menschlicher Sicht" nachvollziehen.

"So wie er als Mensch ist und was er gerne im Leben hätte und erwartet, ist der Schritt absolut nachvollziehbar. Der Druck, den er hat, sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei den