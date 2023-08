Paris (dpa) - Der dreimalige Handball-Olympiasieger Nikola Karabatic aus Frankreich wird im Sommer 2024 seine Laufbahn beenden.

Das kündigte der frühere Bundesliga-Profi auf der Homepage seines Clubs Paris Saint-Germain an. "Diese Saison wird meine letzte sein", so der 39-Jährige. "Ich beginne mein 22. und letztes Jahr als Profi bei dem Verein, der mir so viel bedeutet."

