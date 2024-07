Ludwigsburg (dpa) - Die deutschen Handballer starten in die finale Vorbereitung auf das Olympia-Turnier in Paris. Bundestrainer Alfred Gislason hat die Mannschaft in Ludwigsburg versammelt. "Jetzt geht es um den Feinschliff", sagte der 64-jährige Isländer in einer Medienrunde. Positiv: Aktuell gibt es keine angeschlagenen Spieler.

Bestandteil der letzten Vorbereitungsphase sind zwei