Kielce (dpa) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat in der Champions League einen wichtigen Sieg eingefahren. Bei Industria Kielce gewann der deutsche Meister am Mittwochabend mit 29:25 (16:10). Beste Magdeburger Werfer waren Felix Claar und Matthias Musche mit je sieben Toren. Magdeburg liegt in Gruppe B auf Rang fünf und kann weiter aufs Achtelfinale hoffen.

Mit nur 14 Spielern war der SCM nach Polen gereist, musste neben den Langzeitverletzten Omar Ingi Magnusson und Oscar Bergendahl auch auf Kapitän Christian O'Sullivan (Knie-OP) und Albin Lagergren (Muskelverletzung) verzichten. Magdeburg begann gut, führte früh. Mit dem starken Nikola Portner im Tor baute der SCM diesen Vorsprung auf sechs Tore aus und ging so in die Pause.

Magdeburg vergrößerte nach der Pause den Vorsprung und setzte auf lange Angriffe, um Energie zu sparen. Kielce hingegen deckte offensiver, vergab aber zu viele Torwürfe. Erst als bei den Magdeburgern die Konzentration und die Kräfte nachließen, konnte Kielce verkürzen. Nach einem Schlag gegen Gisli Kristjansson sah Tomasz Gebala die Rote Karte (54.) - und Magdeburg konnte wieder auf fünf Tore wegziehen. In der Schlussphase schluderte der SCM im Abschluss, brachte den Sieg aber sicher über die Zeit.