Göppingen (dpa) - Markus Baur weiß nach seinen eigenen Erfolgen als Spieler ziemlich gut, was auf Frisch Auf Göppingen in der European League zukommt.

"Das ist eine Riesenherausforderung", sagt der Trainer des Handball-Bundesligisten vor dem Final Four am Wochenende in Flensburg. "Aber wir gehen da guten Mutes hin." Frisch Auf, das im Halbfinale am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) auf BM