Ferndorf (dpa) - GWD Minden kehrt in die Handball-Bundesliga zurück. Der nordrhein-westfälische Traditionsverein gewann das Saisonfinale beim TuS Ferndorf mit 31:30 (18:18) und profitierte vom gleichzeitigen Patzer des TV Hüttenberg. Der bisherige Tabellenzweite verlor bei den Eulen Ludwigshafen 27:29 (12:13).

Damit sprangen die Grün-Weißen hinter dem bereits feststehenden Zweitliga-Meister Bergischer HC auf den zweiten Platz und sicherten sich den Aufstieg in die Beletage des deutschen Handballs. Minden beendete die Saison mit 47:21 Punkten knapp vor Hüttenberg mit 45:23 Zählern.

ASV Hamm-Westfalen zweiter Absteiger in die 3. Liga

Für den früheren deutschen Meister und Europapokalsieger Minden ist es nach zweijähriger Pause die Rückkehr in die Bundesliga und zugleich eine Revanche an Hüttenberg. Die Mittelhessen hatten GWD am Saisonende 2010/11 in den Relegationsspielen zur Bundesliga niedergerungen und ihrerseits den Aufstieg gefeiert. Dieses Mal jubelte Minden im Fernduell.

Zweiter Absteiger nach der HSG Konstanz ist der ASV Hamm-Westfalen. Dem früheren Erstligisten nutzte auch der 27:25 (14:13)-Heimsieg über den TuSEM Essen nicht, um noch Platz 17 zu verlassen.