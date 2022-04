Magdeburg (dpa) - Magdeburg krönte mit dem vorzeitigen Aufstieg eine überragende Saison, in der die Mannschaft nie schlechter als Dritter und seit Anfang September Tabellenführer war.

Vor dem Anpfiff wurde der verstorbenen Club-Legende Joachim Streich gedacht. An den Eingängen lagen Kondolenzbücher aus, der Mittelkreis war von einem riesigen Trikot mit der Rückennummer neun ausgefüllt. Die Mannschaft spielte mit Trauerflor, zudem formten die Anhänger auf der Fan-Tribüne die Nummer neun aus schwarzen und weißen Luftballons. Streich war im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Jason Ceka (23. Minute) schoss den FCM vor 26.340 Zuschauern verdient in Führung. Der Zwickauer Davy Frick (40.) erhöhte kurz vor der Pause per Eigentor für den FCM. Nach dem Wechsel vergab Magdeburg zahlreiche Chancen auf das dritte Tor, erst Kai Brünker (88.) setzte den Schlusspunkt.

Vater des Erfolgs ist Trainer Titz. Der 51-Jährige übernahm die Mannschaft im Februar des vergangenen Jahres und rettete den FCM mit einer starken Rückrunde vor dem Abstieg. In dieser Spielzeit knüpfte die vom überragenden Baris Atik angeführte Mannschaft an die Leistungen an und ließ sich selbst durch kleine Schwächephasen nicht vom Ziel Aufstieg abbringen. Zuletzt war Magdeburg in der Saison 2017/18 in die 2. Liga abgestiegen, hielt sich dort allerdings nur ein Jahr.