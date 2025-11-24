Winnipeg (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat knapp zweieinhalb Monate vor Olympia sein Comeback in der nordamerikanischen Profiliga NHL gefeiert. Der 30-Jährige, der im Sommer vom Stanley-Cup-Champion Florida Panthers zurück zu Minnesota Wild wechselte, stand beim 3:0-Erfolg seines Clubs bei den Winnipeg Jets erstmals nach überstandener Rücken-Operation wieder auf dem Eis. Nach dem Eingriff im Oktober war eine Ausfallzeit von bis zu zwei Monaten im Gespräch gewesen, auch die Olympia-Teilnahme Anfang Februar 2026 in Mailand galt nicht als gesichert.

Sturm wurde von Bundestrainer Harold Kreis neben den weiteren deutschen NHL-Stars Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Tim Stützle (Ottawa Senators), Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und Lukas Reichel (Vancouver Canucks) für den vorläufigen Olympia-Kader nominiert. Beim Gewinner der Vizeweltmeisterschaft 2023 war Sturm ein wichtiger Leistungsträger.