Berlin (dpa) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka wechselt innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NHL von den Buffalo Sabres zu den Utah Mammoth. Im Gegenzug bekommen die Sabres von der Franchise aus dem US-Bundesstaat Utah kurz vor der am 1. Juli beginnenden Transferperiode die Verteidiger Michael Kesselring und Stürmer Josh Doan, wie die Teams mitteilten.

Der 23-jährige Peterka unterschrieb laut NHL einen Fünfjahresvertrag über 38,5 Millionen US-Dollar (durchschnittlich 7,7 Millionen pro Jahr) bei Utah. Der Stürmer wäre am 1. Juli ein Restricted Free Agent geworden, nachdem er seinen dreijährigen Einstiegsvertrag erfüllt hatte. Buffalo hatte Peterka beim NHL-Draft 2020 in der zweiten Runde an Position 34 ausgewählt.

Peterka hatte in seiner dritten vollen Saison mit 68 Punkten (27 Tore, 41 Assists) in 77 Spielen eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt. Nur Topstar Leon Draisaitl und Tim Stützle gelangen als Deutsche in der NHL mehr Scorerpunkte in einer Spielzeit.