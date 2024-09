Berlin (dpa) - Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) startet am Donnerstag in ihre 31. Saison. Höhepunkte der neuen Spielzeit werden das Winter Game vor rund 50.000 Zuschauern in Frankfurt sowie das erste DEL-Spiel im Ausland sein. Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem Start in die Saison.

Was ist neu?

Einen Aufsteiger gibt es nicht. DEL2-Champion EV