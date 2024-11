Salt Lake City (dpa) - Leon Draisaitl hat in der NHL sein 17. Saisontor erzielt und mit den Edmonton Oilers gegen den Utah Hockey Club gewonnen. Die Oilers drehten einen 0:2-Rückstand und gewannen nach Verlängerung 4:3. Der Eishockey-Nationalspieler aus Köln bereitete den Anschlusstreffer vor und erzielte das Tor zum 2:2. Für Edmonton war es der zweite Sieg in Serie. In der Tabelle hält die

