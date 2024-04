Utica (dpa) - Die deutschen Eishockey-Frauen stehen nach dem zweiten Sieg bei der WM vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Gegen Japan gewann das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod im US-amerikanischen Utica mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) und steht in der Gruppe B ungeschlagen mit Schweden an der Tabellenspitze. Der Medaillen-Kandidat aus Skandinavien ist am Montag nächster Gegner der