München (dpa) - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga das Spitzenspiel beim EHC Red Bull München gewonnen. Vor 10.120 Zuschauern in der neuen Münchener Arena siegte der deutsche Meister 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Frederik Tiffels, Zach Boychuk und Ty Ronning trafen für die Hauptstädter, die nach einem 0:2-Rückstand am Ende verdient den zweiten Erfolg nacheinander feiern

