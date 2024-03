Düsseldorf (dpa) - In Bremerhaven werden die Titelträume zum Playoff-Start in der Deutschen Eishockey Liga immer größer. Überhaupt scheint die Zeit vor dem Start der Viertelfinalserien am Wochenende reif für einen Meister, den vor der Saison kaum ein Experte auf dem Zettel hatte.

Während die ewigen Favoriten und finanzstärksten Clubs EHC Red Bull München und Adler Mannheim in der