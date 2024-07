Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Stürmer für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Rick Schofield wechselt aus der österreichischen Liga, wo er für den italienischen Club HC Pustertal in 44 Partien 23 Tore erzielte sowie 25 Vorlagen lieferte. Der 37 Jahre alte Kanadier spielte bis 2023 noch für die Nürnberg Ice Tigers in der DEL.

