Mannheim. (RK) Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) hat ihre am 14. März in Wolfsburg abgesagte Gala am Samstag im digitalen Raum nachgeholt und auch auf Magenta Sport übertragen. Dabei wurden Moderator Patrick Ehelechner die Sieger bei der Wahl zum "Spieler des Jahres" im Podcast zugeschaltet.

Trainer, Manager und Kapitäne der Klubs sowie eine Experten-Kommission votierten auf den einzelnen Positionen für Torhüter Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG), Verteidiger Maury Edwards (ERC Ingolstadt), Stürmer Marcel Noebels (Eisbären Berlin) – zugleich auch Spieler des Jahres – Rookie (Liga-Neuling) Tim Stützle (Adler Mannheim) und Trainer Tom Pokel vom Überraschungsdritten Straubing Tigers. Die Adler-Leistungsträger Mark Katic und Borna Rendulic lagen auf ihren Positionen knapp auf den Plätzen.

Dabei ging zum dritten Mal in Folge der Titel "Rookie des Jahres" nach Mannheim. Der 18-jährige Tim Stützle lag in der Gunst der Fans, die über diese Auszeichnung alleine abstimmten durften, deutlich vorne und folgte damit auf Moritz Seider (jetzt Detroit Red Wings) sowie Phil Hungerecker (künftig Wolfsburg), die die Auszeichnung in den letzten Jahren entgegennehmen durften. Sieben Treffer sowie 27 Vorlagen in 41 Spielen lautet die stolze Bilanz von Stützle in der Hauptrunde seiner DEL-Premierensaison. Schon Anfang März erhielt Stützle von den Adler-Fans die meisten von 3200 Stimmen bei der Wahl zum "Liebling der Saison".

Stützle wird bei dem auf ein noch nicht bekanntes Datum verschobenen NHL-Draft die Chance eingeräumt, direkt hinter Kanadas Ausnahme-Talent Alexis Lafrenière an zweiter Stelle gezogen zu werden, das wäre ein Rang höher als Leon Draisaitl 2014. "Ich hätte vor der Saison nicht mal gedacht, dass ich in Mannheim so viel Eiszeit und Einsätze in Überzahl erhalten würde und jetzt kommt diese Auszeichnung hinzu. Ich kann mich bei den Fans und meinen Mitspielern dafür nur bedanken", freute sich Stützle.