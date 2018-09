Von Rainer Kundel

Mannheim. Bei den Adlern Mannheim brechen in allen Bereichen neue Zeiten an. Jetzt hat der Klub Vermutungen bestätigt, dass die SAP Arena an Donnerstagen für das Training zuschauerfreie Zone ist, gleich ob die Mannschaft in der Haupt- oder Nebenhalle ihre Übungseinheiten abhält. "Wir trainieren an diesem Tag gegnerspezifisch", begründete Pavel Gross die Entscheidung, "warum sollen wir dem Gegner eine Steilvorlage geben, welche Aufstellung wir haben oder wer im Tor spielt?"

Über die sozialen Medien seien Informationen und Bilder heutzutage in Windeseile verbreitet, so dass er wie schon in Wolfsburg jeweils am Tag vor den Spielen ein "Geheimtraining" abhalten wird. Stammbesucher wie Privatiers, Rentner oder Schulklassen müssen ihre Gewohnheiten verändern, die Medien erst recht. Auch sie dürfen spätestens dem Mittwochstraining beiwohnen, öffentliche Einheiten gibt es nur noch am Dienstag (Vor- und Nachmittag) und am Mittwochvormittag. Ob da die ultimativ klingende Aussage des Trainers, dass Luke Adam und Marcel Goc am Freitag fehlen werden, nicht ein Bluff ist?

Vor dem ersten Spieltag gegen die von Harold Kreis trainierte Düsseldorfer EG am heutigen Freitag um 19.30 Uhr, zu dem 10.500 Karten verkauft wurden, registrierten die "Kiebitze" auch neue Schwerpunkte. Während ab 10 Uhr nur die Hälfte des Teams auf dem Eis trainiert hat, bestritt der Rest ein Krafttraining im Freien am Hinterausgang des Kabinentrakts. 45 Minuten später versammelten sich dann alle Akteure für eine gute Stunde auf rutschiger Unterlage - bis auf Adam und Goc eben. "Wir werden Verletzungen nie zum großen Thema machen, dafür haben wir gute Leute und einen tiefen Kader", kündigte Gross an, Vakanzen niemals als Ausrede zu benutzen, wenn es irgendwo haken sollte.

Die zuletzt angeschlagenen Desjardins, Reul und Raedeke bestritten die komplette Einheit, alle ohne weißes "Warntrikot". Aufgrund eines großen Trainingsrückstands sei Brent Raedeke allerdings für dieses Wochenende noch kein Thema, versicherte Gross. Auf eine Aufstellung ließen sich Cheftrainer und sein Assistent Mike Pellegrims nicht festlegen.

Kink bleibt Kapitän

In Kombination der Eindrücke aus den Testspielen und des Mittwoch-Trainings darf man von den Abwehrpaaren Larkin/Katic, Lampl/Mikkelson, Seider/Lehtivuori und Reul/Akdag ausgehen, wovon eines überzählig ist. Rückt Eisenschmid in die Reihe zu Kolarik und Festerling, wären zwar drei Rechtsschützen vereint, was aber kein Nachteil sein muss. Plachta, Desjardins und Wolf trugen gleichfarbige Leibchen und wären damit aus der letzten Saison wiedervereint; auch die Formation Huhtala-Smith-Hungerecker würde nicht überraschen. Da Gross mitteilte, auch ohne Förderlizenz- oder Jungadler-Hilfe auf vier Reihen zu kommen, bleiben Krämmer, Kink und der etatmäßige Verteidiger Möser übrig.

Apropos Marcus Kink: Der Kapitän wurde gefragt, wie er sich nach der Sommerpause fühle. "Sommerpause?", blickte der 33-Jährige überrascht umher: "Wir sind seit sieben Wochen im Training und haben neun Testspiele hinter uns." In der Tat scheinen die letzten Wochen mit den neuen Trainern intensiver, aber auch strukturierter gewesen zu sein. "Er hat Wind reingebracht" beschreibt Matthias Plachta die Wirkung von Gross: "Es ist ein bisschen Struktur drin. Er hat vom Boden weg alles verändert und ist etwas detailverliebt."

Auch am Mittwoch unterbrachen Gross und Pellegrims eine Übung, um Verbesserungen aufzuzeigen. "Wir haben alles in die Trainingsinhalte gebracht, was wir vorhatten", sehen die Trainer die Zeit seit dem 30. Juli gut genutzt. Gross wird allerdings Mängel des letzten Wochenendes thematisieren, als die dezimierte Mannschaft in Über- und Unterzahl sehr offen agierte und etliche Breaks zuließ. "Sonst hätten wir kein Material für unser nächstes Meeting", schmunzelte Gross.

Die Cracks haben den 50-Jährigen als einen Coach kennengelernt , der viel von ihnen verlangt. "Er weiß, wann er die Zügel anziehen muss und wann er uns Freiraum geben kann", findet Verteidiger Mark Katic: "Auf dem Eis wird hart gearbeitet. Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch mal Zeit für ein Späßchen ist."

Dass trotz aller Strenge eine "demokratische Diktatur" im Adlerhorst herrscht, bewies der Trainer mit der Entscheidung, den Kapitän wählen zu lassen. "Ich habe festgestellt, dass Marcus Kink einen Wahnsinnswert für die Jungs hat", versicherte Gross.

DEL, heute, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Düsseldorfer EG; Sonntag, 19 Uhr: Augsburger Panther - Adler Mannheim.