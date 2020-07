Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Manchmal zeigen Kleinigkeiten große Dinge am deutlichsten. So musste Kult-Sprecher Udo Scholz, um an seinen Stammplatz in der Leutershausener Heinrich-Beck-Halle zu gelangen, meist tief durchschnaufen. Die kleine Kanzel, in der sich noch immer das in die Jahre gekommene graue Kabelmikrofon befindet, ist auf gut drei Meter Höhe angebracht und nur durch eine marode Leiter zu erreichen.

Wer sich dort mit über 80 Jahren noch Woche für Woche hochwindet, um die Namen der Drittliga-Handballer der SG Leutershausen anzusagen, macht das nicht wegen Geld oder anderen Nebensächlichkeiten, sondern schlicht aus Liebe zur Sache.

Seine Arbeit als Hallensprecher war nicht als Beruf zu verstehen, es war vielmehr eine echte Berufung. Udo Scholz machte das, was ihm großen Spaß bereitete, und ging darin voll auf – das Mikrofon passte zu ihm, seine Stimme passte zum Sport. Nun ist sie für immer verstummt.

Udo Scholz ist am Mittwoch im Alter von 81 Jahren gestorben.

"Wie geht‘s, mein Junge?‘", war meist die erste Frage, die er stellte, wenn man ihn traf. Danach ging‘s schnell um Eishockey. Udo Scholz verkörperte die Adler Mannheim, für die er seit 1994 am Mikrofon im Einsatz war, wie kaum jemand anderes. Er feierte Meisterschaften, erlebte Höhen, Tiefen und kannte wohl die gesamte deutsche Eishockey-Welt persönlich.

Scholz hatte immer einen flotten Spruch auf den Lippen und verstand es perfekt, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte zu finden. Als wir im vergangenen Jahr zu seinem 80. Geburtstag mit ihm sprachen, sagte er: "Ich habe immer mitgelitten und mitgelebt. Ich bin kein Ansager, sondern ich lebe für den Verein, für den ich spreche. Ich stecke da mein Herzblut rein."

An diesem Herzblut erfreuten sich früher auch Borussia Dortmund und der 1. FC Kaiserslautern, dann die Adler Mannheim und die SG Leutershausen. Natürlich darf in solch einem Text nicht unerwähnt bleiben, dass er diese Vereine jahrelang mit seiner Stimme geprägt hat und dabei zur Legende wurde, vielmehr soll es aber um den Menschen Udo Scholz gehen. Denn er war ein ganz wunderbarer.

Für ihn war es wichtig, dass es möglichst keinem schlecht geht. So setzte er sich stets für das Gute ein, begleitete geistig behinderte Menschen zu den Special Olympics und machte sich vor allem immer wieder für sein Herzens-Projekt "Adler helfen Menschen", bei dem durch die Gründung von Kindervesperkirchen bedürftiger Nachwuchs mit warmen Mahlzeiten versorgt wurde, stark. Scholz sagte: "Das ist mir wichtig, ich möchte helfen und etwas zurückgeben." So war er sich auch nicht zu schade, im Nikolaus-Kostüm kleine Geschenke an die Kinder zu verteilen. Sein Engagement ging weit über das Spielfeld hinaus, er fand viele Freunde, er wollte helfen.

Auch wenn seine Stimme nun verstummt ist, die Erinnerung an Udo Scholz wird bleiben.