Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist ein Spielplan, wie ihn sonst nur die nordamerikanische NHL bereithält. Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) setzt ihre Nord-Süd-Verzahnungsrunde in der Osterwoche mit einem gewaltigen Pensum fort. So treten die Adler Mannheim, beginnend mit dem Montag und einem Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters (18.30 Uhr/MagentaSport), gleich fünfmal innerhalb von acht Tagen an. Das gute dabei: Die Spieler bleiben mit Ausnahme der Reise am Gründonnerstag nach Iserlohn Heimschläfer. In der SAP Arena wartet auf die Mannschaft von Pavel Gross auch das zweite Back-to-Back-Spiel, am Dienstag folgt um 20.30 Uhr der Auftritt der Düsseldorfer EG. "Wir sehen zu, dass wir die Eiszeit gleichmäßig auf die Spieler verteilen", thematisieren die Trainer die Belastungen nicht allzu sehr und gewinnen dem Ganzen etwas Positives ab. "Man kann ein schlechtes Spiel und ein schlechten Ergebnis in kurzer Zeit korrigieren", denkt Gross an das 0:5 in Bremerhaven und den 1:0-Sieg in Wolfsburg innerhalb von nur 26 Stunden.

Finden bei den Feldspielern die Wechsel meist innerhalb von 45 bis 70 Sekunden statt, braucht es in diesen Tagen vor allem ausgeruhte Torhüter. Nicht jeder Klub ist dabei so gut aufgestellt wie die Blau-Weiß-Roten, wo sich schon in der Gruppenphase Felix Brückmann und Dennis Endras im Zwei-Spiele-Rhythmus abgewechselt haben. Die Torwart-Rotation gehört bei Gross seit jeher zum Prinzip, so dass sich im Vergleich zu anderen Klubs keine neue Situation ergibt.

TV-Kommentator Patrick Ehelechner, bis 2014 selbst Torhüter in der DEL, kommentiert diese Position in einer Kolumne: "Einer allein kann das Pensum nicht stemmen, die körperliche Fitness ist heute kein Thema mehr, es geht um aber um mentale Pausen, die Frische im Kopf. Hier hat Mannheim das beste Gespann der Liga". In Zahlen ausgedrückt: Brückmanns Fangquote beträgt 93,2 Prozent (1,68 Gegentore), die von Endras 91,5 Prozent (2,20).

In einer anderen Kategorie des Statistikzettels ist die punktbeste Mannschaft der Liga bei einer Überzahlquote von unter 14 Prozent – nur jedes siebte Powerplay führt zu einem Tor – auf den vorletzten Rang gerutscht. Gross hat aber noch mehr registriert. "Wir haben aus den letzten drei Spielen bei fünf gegen fünf kein Stürmertor geschossen und dabei sechs Punkte geholt". Mitunter zeichnet eine starke Mannschaft auch Minimalismus aus. Noch ist die optimale Zusammensetzung im Angriff allerdings nicht gefunden.

So wurde Spät-Zugang Sean Collins bislang in drei Reihen eingesetzt. Lösungen nahen aber durch die baldige Rückkehr von Kapitän Ben Smith aus dem Vaterschaftsurlaub und dem baldigen Comeback von Andrew Desjardins. Der Center ist nach einer Hüft-OP im Dezember schon sehr weit. "Er trainiert mit Marcel Goc hart an seiner Rückkehr, vielleicht sehen wir ihn nächste Woche", gibt Gross Einblick in die Reha-Fortschritte bei dem 461-fachen NHL-Stürmer.

Unterdessen haben die Adler darüber informiert, dass mehr als 1 000 ihrer 6 400 Dauerkarteninhaber auf die komplette oder hälftige Rückabwicklung des Kaufpreises verzichtet haben. Als Dankeschön erhielten die Spender vom Klub ein Trikot mit dem Namen eines Spielers ihrer Wahl zugeschickt. Die Mannschaft wird in dieser Sonderanfertigung am 18. April gegen Krefeld antreten.

Montag, 18.30 Uhr: Adler Mannheim – Iserlohn Roosters; Dienstag, 20.30 Uhr: Adler – Düsseldorfer EG.