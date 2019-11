Von Rainer Kundel

Mannheim. Deutschlands Eishockey-Fans dürfen sich wieder auf das Gastspiel eines NHL-Klubs freuen. Nach Köln 2018 und Berlin 2019 kehrt die stärkste Liga der Welt im Herbst 2020 nach Mannheim zurück und gastiert zum dritten Mal in der SAP Arena. Wie am Wochenende bekannt wurde, testet der sechsfache Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins in der ersten Oktoberwoche 2020 im Rahmen der NHL Global Series in der Kurpfalz gegen die Adler Mannheim, nachdem bereits 2010 die San Jose Sharks (2:3 n.V.) und 2011 die Buffalo Sabres (3:8) vor ausverkauftem Haus ihre Künste am Puck zelebrierten.

„Es freut und ehrt uns, dass wir wieder einen Klub aus der besten Liga der Welt in Mannheim begrüßen dürfen. Mit den Boston Bruins kommt ein Gründungsmitglied der NHL“, wird Arena-Chef Daniel Hopp in einer Meldung des Klubs zitiert. Die „Braunbären“ gehören zu den „Original Six“ der National Hockey League, sind also von Anfang an (1924) dabei.

Im Anschluss an das noch nicht genau terminierte Testspiel werden die Bruins nach Prag reisen und ihre Saison 2020/21 in einem so genannten „Exhibition Game“ gegen die Nashville Predators eröffnen.

#NHLGlobalSeries NHL-Flair in Mannheim. Kommenden Herbst gastieren die @NHLBruins in der SAP Arena und testen während ihrer Vorbereitung gegen unsere Jungs. Registriert Euch schon jetzt für den Vorverkauf unter https://t.co/iWNuknttsr https://t.co/cWRgBrtwKb #MANvsBOS pic.twitter.com/eJXRWcdBD5 — Adler Mannheim (@adlermannheim) November 8, 2019

Details zum Ticketvorverkauf werden die Adler nach der endgültigen Terminierung des Spiels bekannt geben. Noch nicht bestätigt, aber auch nicht ausgeschlossen ist, dass die Partie zum Abschiedsspiel von Dennis Seidenberg (38) und Marcel Goc (36) wird. Der ehemalige Adler-Verteidiger Seidenberg war Stammspieler beim letzten Stanley-Cup-Gewinn der Bruins 2011 und stand bis Ende der Saison 2018/19 nach 928 NHL-Spielen als „Stand-by-Verteidiger“ bei den New York Islanders unter Vertrag.

Dass Mannheim ähnlich wie Stockholm, Helsinki oder Prag auch mal Stätte eines NHL-Punktspiels wird – die Liga trägt jährlich mindestens vier Partien in Europa aus – scheint auf längere Sicht ausgeschlossen. „Die Garantiesummen und Auflagen für ein solches Spiel sind sehr hoch und die dafür erforderlichen Ticketpreise können und wollen wir unseren Besuchern nicht aufbürden“, erläuterte Hopp anlässlich des 10. Jubiläums des „Ufos“ 2015 die Rahmenbedingungen.