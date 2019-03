Mannheim. (dpa/lsw) Die Adler Mannheim starten am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) als Titelkandidat in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga. Im Viertelfinale trifft die Mannschaft von Trainer Pavel Gross auf die Nürnberg Ice Tigers und hat als Hauptrundensieger zunächst Heimrecht.

Im zweiten Spiel am Freitag müssen die Adler auswärts beim Tabellenzehnten ran. Vier Siege sind zum Erreichen des Halbfinals notwendig. Ziel der Mannheimer ist der erste Titel seit 2015. Der siebenmalige Meister will die Dominanz des EHC Red Bull München beenden, der dreimal in Serie die Meisterschaft gewonnen hat. München kann erst in der Finalserie Gegner der Mannheimer sein.