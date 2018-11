Von Rainer Kundel

Iserlohn. Mit einer abgeklärten Leistung nahmen die Adler Mannheim auch die hohe Hürde der "Höhle Seilersee", wo die heimstarken Iserlohn Roosters reihenweise ihre Gegner besiegen und freuten sich mit dem 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)-Sieg über den siebten Dreier in Folge. Im letzten Spiel vor der Ligapause geht es am Sonntag um 14 Uhr gegen Verfolger Augsburger Panther.

Mit Marcus Kink für den schwer verletzten Marcel Goc (Bruch der Kniescheibe) als Center im vierten Sturm und sonst unverändert gingen die Mannheimer die Partie an. Spiele mit den Sauerländern garantieren viele Tore. Die "Hühnchen" hatten vor dem gestrigen Match 58 Treffer erzielt und 60 kassiert, was Extremwerte und Platz zehn bedeutet. Eine Fortsetzung ihres Larifari-Eishockeys trauten sich die Iserlohner gegen den Spitzenreiter aber doch nicht zu und legten ihr Augenmerk gegen die Angriffswellen der Gross-Schützlinge lange Zeit nur auf die Defensive.

Das Remis nach den ersten 20 Minuten schmeichelte den Gastgebern. Die Roosters gingen mit dem einzigen gefährlichen Schuss während einer Strafzeit gegen Akdag in Führung, wobei Smotherman (6. Minute) nicht nur Endras die Sicht nahm, sondern die Scheibe auch abfälschte. Unbeeindruckt davon lief der Adler-Express hochtourig in eine Richtung. Hungerecker und Huhtala testeten Roosters-Torhüter Dahm, der gegen Tommi Huhtala (11.) auf Vorarbeit des finnischen Landsmanns Lehtivuori das Nachsehen hatte. Danach ging es turbulent vor Dahm zu. Wolf (17.) verpasste in Überzahl, Eisenschmid (19.) schoss an den Pfosten.

Nicht mehr ganz dominant traten die Adler nach der Pause auf. Zum einen störten die Gastgeber früher, andererseits hemmten Mannheimer Strafen den Spielfluss, zumal man im Powerplay zu oft den Pass einem entschlossenen Abschluss vorzog. Dennoch bot sich Kink (29.) die Gelegenheit zur Führung, der Kapitän zeigte sich bei einem Unterzahl-Break unentschlossen. Im Gegenzug rettete Endras gegen Trupp.

Im hoch emotionalen Schlussabschnitt kochte der Hexenkessel "Seilersee", die Partie hatte aufgrund vieler Strafen ihre Längen. Auch wenn die Schiedsrichter gelegentlich auf die "Fallsucht" der einheimischen Stürmer hereinfielen - die Adler blieben cool. Huhtala markierte in Unterzahl nach Smith-Vorlage das 1:2 (43.), das der gebürtige Heidelberger Christopher Fischer nahezu postwendend ausglich. Danach verpasste der Tabellenführer im Powerplay mehrfach die Führung. Erst als beide Seiten wieder komplett waren, gelang Luke Adam der "Lucky Punch" zum hoch verdienten Siegtor der Blau-Weiß-Roten.

Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Tore: 1:0 Smotherman (6.), 1:1 Huhtala (11.), 1:2 Huhtala (43.), 2:2 Fischer (47.), 2:3 Adam (57.)

Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Rohatsch (Lindau)

Strafminuten: 14/16

Zuschauer: 4608