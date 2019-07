Mannheim. (RK) Nachdem die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) vorab bereits am Samstag die ersten beiden Spieltage der neuen Saison veröffentlichte, wurde am Montag der offizielle Hauptrundenspielplan präsentiert. Dabei bleibt es bis auf wenige Ausnahmen beim gewohnten Spieltag-Rhythmus Freitag/Sonntag, allerdings wird wie schon in den letzten beiden Jahren jeweils ein Spiel vom Freitag auf den Donnerstag vorgezogen.

Der Sonntag wiederum ist bei den Anfangszeiten zerstückelt (möglicher Spielbeginn 14, 16.30, 17 und 19 Uhr) - ein ausdrücklicher Wunsch von Magenta Sport. Der Sender des Telekom-Konzerns wird erneut alle rund 400 Spiele im kommentierten Livestream übertragen. Zugleich wird Sport1 jeden Sonntag ab 17 Uhr eine Partie im frei zugänglichen TV übertragen. Die Adler sind bei diesem Termin vorerst sechsmal berücksichtigt. Wegen des Deutschland Cups in Krefeld (7. bis 10. November) pausiert die Liga zwischen dem 4. und 13. November. Eine zweite Länderspielpause gibt es zwischen dem 3. und 11. Februar 2020. Die Hauptrunde endet nach 52 Spieltagen am 8. März, drei Tage später beginnt die erste Playoff-Runde.

Der Auftakt der 26. Spielzeit hält für Meister Adler Mannheim gleich drei Heimspiel-Knüller parat: Nach dem Saisonbeginn in Nürnberg (13. September) kommen zwei Tage später die Kölner Haie (17 Uhr / live in Sport1) nach Mannheim, am 20. September folgt die Final-Neuauflage gegen den EHC München und am Donnerstag, 26. September, das Gastspiel des langjährigen Rivalen Eisbären Berlin. Zum Landesderby gegen Schwenningen kommt es am Freitag, 13. Dezember sowie am 52. Spieltag (8.März 2020).

Die 26 Heimspiele der Blau-Weiß-Roten verteilen sich auf Freitag (10), Sonntag (11), Donnerstag (3) und Dienstag (2). Der Vorverkauf für Einzeltickets der ersten fünf Spiele beginnt am 10. Juli um 10 Uhr. Auffällig ist, dass in der gewöhnlich zuschauerträchtigen Zeit zwischen 24. November und 30. Dezember lediglich vier Heimspiele stattfinden. Ein Zugeständnis an die "Event"-Abteilung der SAP Arena, wo neben etlichen Konzerten zwischen den Jahren " Cirque du Soleil" gleich siebenmal in fünf Tagen seine Aufwartung macht.