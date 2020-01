Von Rainer Kundel

Mannheim. Ausgerechnet vor dem Auftritt von Meister Adler Mannheim in der Seidenstadt haben die Krefeld Pinguine nach wochenlangen Streitigkeiten in ihrem Gesellschafterkreis, insbesondere mit dem aus dem Fußball bekannten Investor Michail Ponomarew, eine Insolvenzwarnung abgegeben.

Das Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), sportlich ohnehin wieder abgeschlagen, benötigt bis kommende Woche mindestens 400.000 Euro, um dringende Verpflichtungen zu erfüllen, wie die Rheinische Post unter Berufung auf Geschäftsführer Matthias Roos berichtete. Vor diesem Hintergrund hat sich im Rheinland eine Situation zugespitzt, in der die "Frackträger" einer ungewissen Zukunft entgegensehen, aber sportlich trotz aller äußeren Widrigkeiten immer mal wieder aufhorchen lassen. So vor einer Woche mit einem 3:1-Sieg in Köln.

Unbeeinflusst vom Verbleib des Traditionsklubs in der Beletage wollen die Adler am heutigen Freitag (19.30 Uhr) in der Arena an der Westparkstraße ihre Siegesserie ausbauen. Aufgrund einer neuerlichen Verletzung von Brent Raedeke hat Trainer Pavel Gross mit Yannik Valenti nun den vierten Förderlizenzspieler von den Heilbronner Falken hoch gezogen.

Der 19-jährige bestritt bereits in der Saison 17/18 vier Kurzeinsätze in der DEL, wechselte dann für ein, wie er sagt, "verlorenes Jahr" zum Nachwuchsteam der Vancouver Giants nach Kanada, um dann "einen Schritt zurück zu machen, weil ich viel Eiszeit haben wollte". Der Enkel einer Mannheimer Eishockeyfamilie mit Wurzeln in Südtirol erzielte beim Zweitligisten in Heilbronn in 28 Spielen 17 Tore, die meisten davon aufgrund seines starken Abschlusses im Powerplay.

Manager Axel Alavaara: "Wir sehen jedes Spiel von Heilbronn, wenn nicht selbst oder durch unseren Development-Coach lkka Pakarinen, dann durch Videos". Ob Valenti wie beim Mittwochstraining mit Rendulic und Järvinen eine Reihe bildet, bleibt noch offen.

Natürlich war das hohe Ranking vom inzwischen 18-jährigen Tim Stützle (siehe Interview hier) auch bei den Trainern ein Thema. "Tim hat sich optisch verändert, ist jetzt kein ’Gitterspieler’ mehr", sagt Pavel Gross, "wir sind sicher, dass er den nächsten Schritt geht". Gefragt nach seinem Anteil an dieser Entwicklung, hängt Gross dieses Thema nicht zu hoch. "Tim hat im Gegensatz zu Moritz Seider von Beginn an in einer festen Reihe gespielt und viel Eiszeit bekommen. Wir wollen ihn aber nicht im Informationen und Tipps überfrachten und spielen nicht den Schlaumeier", betont Gross.

Stützle könne sich bei Ben Smith, Andrew Desjardins oder Marcel Goc Tipps holen, " das sind Spieler, die im Gegensatz zu uns NHL-Erfahrung haben", blickt der Trainer auf seinen "Co" Mike Pellegrims. Der Trainerstab der Mannheimer sieht seine Aufgabe darin, dem wahrscheinlichen Erstrundendraft der NHL im kommenden Sommer im Abstand "von drei, vier Wochen ein Feedback zu geben, da geht es um Eis, Kraftraum und System", betont Gross.

Themenwechsel: Noch nicht ganz abgehakt hat der Klub das Werben um Lean Bergmann. "So lange nicht 16. Februar ist, haben wir immer Hoffnung, ihn zurückholen zu können, auch wenn die Chancen gering sind", legt Gross die Karten offen. Der 21-jährige Bergmann bestritt bislang acht Einsätze für die San Jose Sharks, ist aber seit geraumer Zeit zum AHL-Team nach Barracuda (fünf Tore) versetzt worden. Die internationale Wechselfrist der DEL endet am 15. Februar.

Für das Sonntagnachmittag-Heimspiel gegen die Augsburger Panther waren gestern rund 13.000 Tickets verkauft, es ist mit einer ausverkauften SAP Arena zu rechnen.

DEL: Krefeld Pinguine-Adler Mannheim (am heutigen Freitag, 19.30 Uhr), Adler-Augsburger Panther (Sonntag, 14 Uhr).