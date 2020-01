Mannheim. (RK) Tim Stützle von den Adler Mannheim steht auf Platz eins beim NHL Central Scouting Midterm-Ranking der internationalen Feldspieler für den Draft (Talentziehung) 2020. Das Central Scouting hat am Dienstag die Liste mit den besten nordamerikanischen und internationalen Spielern und Torhütern veröffentlicht. Der NHL-Draft 2020 geht vom 26. bis 27. Juni im Bell Centre von Montreal über die Bühne.

Der 1,81 Meter große und 81 Kilogramm schwere Stützle brachte es in der laufenden DEL-Saison bei 26 Einsätzen auf 23 Punkte (fünf Tore, 18 Vorlagen). Bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2020 trug er mit seinen starken Leistungen zum Klassenerhalt der deutschen Nationalmannschaft in der Top-Division bei. Der heute 18 Jahre jung werdende Linksaußen verbuchte fünf Assists bei diesem Turnier.

Obwohl der in Viersen (Niederrhein) geborene Linksschütze aufgrund einer fiebrigen Erkältung die letzten beiden Spiele um den Klassenverbleib der U20-WM verpasste, beeindruckte er die über 100 Scouts vor Ort in Ostrava (Tschechien) und kam erst am letzten Sonntag beim 3:2-Sieg der Adler gegen Wolfsburg wieder zum Einsatz. "Ich konnte mit meinen Eltern mit dem Pkw von Tschechien nach Hause fahren", berichtete der Absolvent der Integrierten Gesamtschule Herzogenried der RNZ. Stützle will im Frühjahr das Fachabitur ablegen.

Nach Angaben von Goran Stubb, dem 84 Jahre alten NHL-Direktor des europäischen Scouting-Büros in Helsinki, waren Stützles Leistungen im November ausschlaggebend dafür, dass er an Nummer eins geführt wird. In den darauffolgenden Wochen habe er diese Position gefestigt. "Er ist ein geborener Skater und verfügt neben seiner Schnelligkeit über einen ausgeprägten Sinn für das Spielgeschehen", sagte Stubb. "Er geht hervorragend mit dem Schläger um, besitzt eine gute Puck-Kontrolle und hat einen starken Schuss. Seine Auftritte waren wirklich sensationell."