Meisterliche Feier in der Innenstadt: Die Adler Matthias Plachta (v.l.n.r.), David Wolf und Kapitän Marcus Kink genossen Ende April den Erfolg in den vollsten Zügen. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Die vergangene Spielzeit endete mit der achten deutschen Meisterschaft für die Adler Mannheim so spät wie lange nicht- am 26. April, und durch Feierlichkeiten und Abschlussbesprechungen noch ein paar Tage später. Für die Nationalspieler begannen die Ferien erst Ende Mai, nach Pfingsten fanden sich die ersten deutschen Spieler schon wieder zum Sommertraining ein.

Auch Cheftrainer Pavel Gross ist kein großer Urlauber, ein paar Tage in Tschechien, das war’s schon für den 51-jährigen, der momentan mit dem Fahrrad auch schon mal die Gemeinden südlich Mannheims erkundet oder schaut, was sich seit seiner ersten Zeit in der Kurpfalz in den neunziger Jahren verändert hat.

Die Grundlagen für die neue Saison legen momentan die Trainer von "Allout Performance", Anton Blessing und Gerrit Keferstein. Beide sind verantwortliche Fitnesstrainer des neuen Kooperationspartners des Eishockeyclubs für das Trockentraining. Kaum zu glauben: Heute in einem Monat haben die Adler bereits das erste Testspiel hinter sich, gegen den EHC Biel beim Turnier im schweizerischen Wil (Kanton St.Gallen).

Klagen über den Spielplan

Die Fitness der Importspieler, die spätestens am 26. Juli eintreffen, kann unter anderem auch dank modernder Hilfsmittel (App) aus der Ferne überwacht werden. Nach Einkleiden, medizinischen Tests und diverser Dreh-und Foto-Tage für die Marketingabteilung wird voraussichtlich am 1. August das erste gemeinsame Eistraining stattfinden, am Tag darauf die beliebte "BABIT" (Boys are back in town-Party) mit Präsentation des neuen Trikots. Am Samstag, 3. August, wird traditionell gegolft, beim Eagles-Cup in St. Leon-Rot zugunsten "Adler helfen Menschen".

Die Saison 2019/20 wirft langsam, aber sicher, ihre Schatten voraus. Kein Monat mehr, dann steigt die traditionelle "The Boys Are Back In Town"-Party auf dem Südplatz der SAP Arena. https://t.co/Q9TSj0hI2e #fürMannheim #eishockeyfieber pic.twitter.com/0Z5ApzDm8d — Adler Mannheim (@adlermannheim) 3. Juli 2019

Auch Geschäftsstellenmitarbeiter, Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit haben sich mit einer Klausurtagung auf die neue Saison in Wiesbaden eingestimmt. Es gibt Themen abzuarbeiten, die Erwartungen sind wie immer in der Saison nach einem Titel hoch, obwohl die Rekorde aus 2018/19 kaum zu überbieten sind.

Die Zahl der Dauerkarten könnte bis September in Richtung 8000 gehen, auch wenn inzwischen das Klagen über den "schlechtesten Spielplan aller Zeiten" vernehmbar ist. Drei Heimspiele in fünf Tagen Ende Oktober, aber keines zwischen dem 22. Dezember und 3. Januar, dafür wird dreimal am Donnerstag in der SAP Arena gespielt - der Mehrzwecktempel ist eben auch das Wohnzimmer für die Eventsparte.

Was die Anhänger beunruhigt, ist die fehlende Kommunikation über die Ticketvergabe für das Heimturnier Mitte August, wo zwei Partien (gegen HV 71 Jönköping und Sparta Prag) in der nur 1000 Plätze umfassenden Nebenhalle Süd und eine (gegen Genf Servette) in Heilbronn stattfinden sollen.

Wirtschaftliche und organisatorische Gründe - am 25. August findet auf dem benachbarten Maimarktgelände mit rund 60.000 Besuchern das Metallica-Konzert statt - waren für eine "Verschlankung" notwendig, was der Klub in den kommenden Tagen bekannt geben will.

Sportlich gibt es derzeit mit Ausnahme der schweren Schulterverletzung von Markus Eisenschmid keine Probleme. Daher müssen Mutmaßungen und Spekulationen zu dem bis 2021 laufenden Vertrag von Marcus Kink (34) das Sommerloch füllen. Angezettelt von einem Fachmagazin wird seit Tagen aus bestimmten Ecken eine unwürdige Diskussion über die Zukunft des Kapitäns losgetreten, der in den Playoffs keine Stammkraft mehr war. Auch hierzu will der Klub, so Geschäftsführer Matthias Binder gegenüber der RNZ, "kurzfristig Stellung nehmen".

Wie inzwischen verlautete, hat Moritz Seider drei Wochen nachdem sich die Detroit Red Wings die Rechte an dem 18-Jährigen gesichert haben, einen sogenannten "Entry-Level-Contract" über drei Jahre beim NHL-Klub unterzeichnet.

Was allerdings immer noch nicht heißt, dass der Verteidiger auch endgültig im September seine Zelte in Mannheim abbricht.