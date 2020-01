Von Rainer Kundel

Mannheim. Sechszehn Punkte hatten die Adler vor gar nicht zu langer Zeit Rückstand auf Primus EHC München – seit Sonntagabend braucht der deutsche Meister nach seinem 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)-Sieg gegen starke Grizzlys Wolfsburg bei der gleichzeitigen 0:2-Niederlage der Bajuwaren beim Schlusslicht Schwenningen und nur noch sechs Zählern Rückstand kein Fernglas mehr, um einen berechtigten Blick auf die Spitze zu nehmen.

Pavel Gross war bis zum Frühjahr 2018 zehn Jahre Trainer der Grizzlys und es entspräche nicht der Realität zu behaupten, dass Spiele gegen seinen ehemaligen Klub bei ihm die gleichen Eindrücke erwecken wie gegen einen x-beliebigen Gegner. "Es ist inzwischen aber nicht mehr so emotional wie im ersten Jahr nach meinem Abschied", nahm der 51-jährige dem Ganzen vor dem Auftritt der Grizzlys in der SAP Arena etwas die Bedeutung. Wenn der Meistertrainer auch noch ein Wolfsburger Kennzeichen an seinem Pkw hat, er ist inzwischen zusammen mit seinem "Co" Mike Pellegrims 20 Jahre nach drei Meisterschaften als Spieler wieder überzeugter Kurpfälzer und freute sich über die längst wieder gewonnene Stabilität seines Teams.

Bei den Adlern meldeten sich Nico Krämmer und Tim Stützle von einer hartnäckigen Grippe zurück, so dass nur noch die langzeitverletzten Stürmer Eisenschmid und Goc fehlten. Es hatte den Anschein, als wollte der Tabellenzweite die Grizzlys im Schnelldurchgang besiegen. Matthias Plachta, Spezialist für schnelle Tore – der 28-Jährige traf in der Playoff-Finalserie gegen München schon mal nach fünf Sekunden – bezwang Chet Pickard bereits nach dreizehn Sekunden zur Führung. Die Weichen schienen früh auf Sieg gestellt, zumal die Niedersachsen mit einer 1:7-Heimniederlage gegen Ingolstadt im Gepäck angereist waren.

Gerade das machte sie aber so unberechenbar. Weil Huhtala und Larkin in der Sturm- und Drangphase der ersten Minuten versäumten, die Führung auszubauen, stand es nach einem blitzartigen Angriff der Gäste ohne Vorwarnung 1:1, Schütze war der 2019-er Meister-Adler Garrett Festerling. Die letzte Minute vor der ersten Pause hatte es dann in sich: Überzahl Mannheim, neun Sekunden später fälschte Tommi Huhtala einen Plachta-Schuss zum 2:1 ab. Offenbar gedanklich schon in der Kabine, vergaßen die Hausherren im Überschwang der Führung, den Rückwärtsgang einzulegen und ließen Rech beim erneuten Ausgleich freie Schussbahn.

Im weiteren Spielverlauf verstanden es die ob ihrer orangenen Trikots scherzhaft als "Müllmänner" bezeichneten VW-Städter immer besser, das Tempo zu verschleppen und die neutrale Zone dichtzumachen. Damit beraubten sie die Adler ihrer stärksten Waffe und hatten durch Johansson (31.) sogar die Chance zu erstmaligen Führung, wobei sich Endras nicht verladen ließ.

Erst gegen Ende des zweiten Abschnitts hatten Stützle, Wolf und Larkin den dritten Treffer auf ihren Schlägern, aber selbst bei einem gut angelegten Powerplay ließ der Tabellenneunte nichts zu. Die Wolfsburger hatten eine offene Auseinandersetzung erzwungen und boten eine weitaus bessere Leistung, als ihre Platzierung im unteren Mittelfeld des Tableaus vermuten ließ.

Für die Adler blieb bis in die überlegen geführten Schlussminuten ein zähes Anrennen, aber die taktische Disziplin machte sich wieder einmal bezahlt. Nico Krämmer, der bei den zum Schluss auf drei Formationen verdichteten Sturmreihen anstelle von Hungerecker zu Järvinen und Rendulic rückte, durfte sich in der 58. Minute zum 3:2 und seinem sechsten Saisontor gratulieren lassen.

Der vierte Sieg im neuen Jahr stand auf dem Anzeigewürfel!

Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg 3:2 (2:2, 0:0,1:0); Tore: 1:0 Plachta (1.), 1:1 Festerling (12.), 2:1 Huhtala (20.), 2:2 Rech (20.), 3:2 Krämmer (58.); Schiedsrichter: Klein (Stuttgart), Schukies (Herne); Strafminuten: 4/6; Zuschauer: 11 514.