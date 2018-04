Mannheim. (dpa) Die Adler Mannheim müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mehrere Wochen auf Angreifer Brent Raedeke und Verteidiger Mathieu Carle verzichten. Der 27-jährige Raedeke habe sich am vergangenen Freitag gegen die Kölner Haie einen Muskelfaseriss am Oberkörper zugezogen und falle rund vier Wochen aus, teilte der Club am Dienstag mit. Der 30-jährige Carle habe sich am Sonntag in Berlin eine Fraktur an der Hand zugezogen und werde etwa sechs Wochen lang fehlen.