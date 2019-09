Von Rainer Kundel

Mannheim. Mit diesem Punkt sind die Adler Mannheim glimpflich davon gekommen. Im ersten Heimspiel der neuen Saison hatte der Meister reichlich Arbeit, um die gegenüber dem Halbfinale im Frühjahr nicht wieder zu erkennenden Kölner Haie nicht leer auszugehen. Die 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung gibt die Kräfteverhältnisse nach umkämpften 63 Minuten gerade noch wieder, weil die runderneuerten Haie die Mehrzahl an hochkarätigen Torchancen auf ihrer Seite hatten. "Ich bin mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, überhaupt nicht zufrieden", redete Pavel Gross Klartext. Auf Nachfrage ging der Trainer ins Detail.

"Unser Weg basiert auf Laufbereitschaft und Zweikämpfe gewinnen, davon habe ich zu wenig gesehen, bis auf Dennis Endras waren wir nicht bereit". Dem Team scheinen harte Tage bevor zu stehen. "Wir werden das ändern, das habe ich der Mannschaft schon gesagt", berichtete Gross 20 Minuten nach Spielende. Die Gastgeber mussten im Vergleich zum 4:1-Sieg vom Freitag in Nürnberg eine Umstellung vornehmen. Den Haien merkte man die Abstinenz von vier Stammkräften nicht an, sie zogen die Partie entschlossen an sich und dominierten das erste Dritte komplett, ließen jedoch ein halbes Dutzend bester Chancen liegen.

Offensiv sahen die über 12.000 Zuschauer dagegen wenig Zwingendes, ein Direktschuss von Huhtala (5. Minute), den Wesslau parierte, blieb die Ausnahme. Geschäftsführer Matthias Binder verkündete in der ersten Drittelpause nicht nur den aktuellen Stand bei den Dauerkarten von 7930, er sah auch die Notwendigkeit einer Steigerung auf dem Eis. Gefordert, teilweise getan: Dank drei kurz aufeinander folgender Strafzeiten gegen Köln kamen die Adler ins Rollen. Dabei tat ihnen Akeson den Gefallen mit einem Offensivfoul, als seine Mannschaft bereits in Unterzahl agierte. Borna Rendulic (24.) nutzte den doppelten numerischen Vorteil mit einem satten Direktschuss zur Führung, die nur fünf Minuten bestand hatte. Der agile Akeson machte seine Undiszipliniertheit wett, als er während einer Strafzeit gegen Wolf nach einem Doppelpass mit Gagne sehenswert vollstreckte. Die Auseinandersetzung hatte Fahrt aufgenommen, die Ränge dankten den Blau-Weiß-Roten eine schadlos überstandene drei gegen fünf - Unterzahl über 86 Sekunden mit tosendem Jubel. Dennoch fehlte nicht viel zu einem Rückstand, als Endras die Scheibe in der 37.Minute gerade noch von der Linie "kratzte" - der Videobeweis bestätigte die Entscheidung der Schiedsrichter.

"Im Schlussabschnitt wollten beide die Entscheidung, wir haben die Drangperiode von Mannheim in den letzten sechs Minuten gut verteidigt", lobte Kölns Trainer Mike Stewart Niveau und Tempo, zumal der Kanadier gestern fünf U-23-Spieler aufbieten musste. Ein Adler aus dieser Kategorie hätte in der Verlängerung beinahe für den durchaus möglichen, aber doch sehr schmeichelhaften Sieg sorgen können, aber Tim Stützle scheiterte bei zwei spektakulären Aktionen. Den Nervenkitzel mit drei gegen drei Feldspielern beendete schließlich Matsumoto (63.) mit dem Siegtreffer für die Rheinländer.

Adler Mannheim - Kölner Haie 1:2 n.V. (0:0,1:1, 0:0, 0:1); Tore: 1:0 Rendulic (24.), 1:1 Akeson (29.), 1:2 Matsumoto (63.); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Schukies (Herne); Strafminuten: 10/6; Zuschauer: 12.541.