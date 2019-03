Von Rainer Kundel

Mannheim. Jetzt ist auch bei Pavel Gross das "P-Wort" erlaubt. Play-offs heißt das Zauberwort, das die Adler Mannheim ab sofort beschäftigt. Zwei Tage gab der Trainer den Hauptrundensiegern frei, ab Mittwoch läuft der Countdown für das Viertelfinale - der Gegner für die best-of-seven-Serie steht aber frühestens am Freitag, womöglich sogar erst am Sonntag gegen 19.30 Uhr fest.

Die "Greifvögel" treffen nach der dem Viertelfinale voraus gehenden "Ersten Play-off-Runde" des Siebten gegen den Zehnten sowie des Achten gegen den Neunten auf die schlechtplatzierteste Mannschaft dieser Vier in der Hauptrunde. Deshalb kommen als Gegner die Straubing Tigers, Eisbären Berlin und die Nürnberg Ice Tigers in Frage. Gross und sein Co-Trainer Pellegrims werden, sofern logistisch sinnvoll, am Freitag einen möglichen Gegner in Nürnberg nochmals in Augenschein nehmen.

Indes bleiben die Adler bei ihrer Vorbereitung in heimischen Gefilden. An frühere Erfahrungen, die kommenden Tage unter dem Motto "Der Geist von Garmisch" mit einem kurzen Camp unter der Zugspitze abzuhalten, wurden keine Gedanken verschwendet. "Wir haben hier alles, was wir brauchen, außerdem sind die Spieler in ihrer gewohnten Umgebung bei ihren Familien", sagte Pressesprecher Adrian Parejo zur RNZ.

Man schneidet seit der Klubreform im letzten Frühjahr also auch hier alte Zöpfe ab, wenngleich die Erfahrungen ja gut waren. Vor den Meisterschaften 2007 und 2015 reisten die jeweiligen Trainer Greg Poss und Geoff Ward mit dem Team jeweils für einige Tage ins Werdenfelser Land. Andererseits: Platz eins nach der Hauptrunde war für die Adler 1997, 2001, 2007 und 2015 ein gutes Omen und das Signal für den Durchmarsch zum Titel. Nur 2013 scheiterte man von der Pole-Position aus am Achten Wolfsburg. Dabei wurde Harold Kreis von Pavel Gross klassisch aus gecoacht. Aber der steht ja nun auf der anderen Seite.

Auch wenn bei Lichte betrachtet den beiden Kölner Treffern in der regulären Spielzeit bei der 2:3 Niederlage n.P. am Sonntag nicht geahndete Strafen an Adam und Katic - ein klareres Beinstellen gibt es nicht - vorausgingen und Cody Lampl mit Verdacht auf eine ausgekugelte Schulter das Saisonaus droht, waren die erneut schwachen Schiedsrichterleistungen offiziell kein Thema, eine Folge des strafbewehren Maulkorberlasses der DEL.

Stattdessen betrachteten die Spieler die Herausforderung gegen starke Haie als ernsthaften Test für die Ausscheidungsspiele. "Man hat gesehen, dass wir mit der Intensität nicht nachgelassen haben, auch wenn uns Platz eins nicht mehr zu nehmen war", fasste Sinan Akdag seine Eindrücke zusammen. Geburtstagskind Garrett Festerling sah "einen guten Fight bis zur letzten Minute. Wir haben uns zweimal zurückgekämpft und die Partie ins Penaltyschießen gezwungen".

Pavel Gross klappte den Deckel der äußerst erfolgreichen ersten Etappe zu. "Wenn wir heute nach Hause fahren, wissen wir: Das ist jetzt alles vorbei, wir vergessen das einfach! In der Hauptrunde war alles schön und gut, in den Play-offs können wir uns dafür aber nichts kaufen. Es beginnt alles wieder bei null, das unterscheidet uns vom Fußball."

Eine nette Geste behielt sich der Klub am Sonntag bis zum Schluss auf und hatte Vertreter der Fanclubs sowie die "Macher" des Fanprojekts als Zeichen seines großen Danks auf einem roten Teppich aufs Eis gebeten. Jeder Spieler überreichte sein Trikot an einen der Auserwählten, stellvertretend für hunderte, die regelmäßig das Team nach dem Motto "Egal wie weit der Weg…" unterstützen. Angefangen vom ersten Test im Hochsommer im schweizerischen Olten bis zum womöglich letzten Finalspiel.

Erste Playoff-Runde (6./8.10.März): Fischtown Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigers, Straubing Tigers - Eisbären Berlin (best-of-three);

Viertelfinale (ab 12./13. März): Adler Mannheim - Qualifikant 2, EHC München - Qualifikant 1, Augsburger Panther - Düsseldorfer EG, Kölner Haie - ERC Ingolstadt (best-of-seven).