Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Coronavirus bedingte Absage der Meister-Playoffs trifft Marcel Goc ganz besonders. Der Adler-Kapitän, der vor vier Wochen seinen Rücktritt als Eishockey-Profi zum Saisonende bekannt gab, hätte sich gern mit einem Sieg, wenn möglich im letzten Spiel und somit der Deutschen Meisterschaft, verabschiedet. Daraus wurde bekanntlich nichts.

"Wir waren bereit, aber können jetzt unseren Titel nicht verteidigen, das ist ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann", sagt der 36-Jährige. Und lenkt den Blick schnell auf das tägliche Leben: "Die Probleme im Eishockey sind nichtig verglichen mit dem, was auf der Welt passiert. Wir können nicht weitermachen, als wäre alles normal."

Dass sich seine Kinder Jonas und Leonie freuen, dass der Papa nun öfter zu Hause ist, kann Marcel nicht bestätigten: "Der Sohn ist traurig, weil auch sein Turnier der Kleinschüler in Zweibrücken ausfällt, er wollte dort bei einem Freund übernachten."

Da die Familie im Haus am Rheinauer See auch nach Ende seiner aktiven Laufbahn wohnen bleibt und der gebürtige Calwer eine noch nicht näher bekannte Funktion in der Adler-Organisation (Nachwuchstrainer?) übernehmen wird, bleibt ein kleines Hintertürchen offen. Es bietet sich geradezu an, dass der 699-fache NHL-Spieler (2003-2015 für San Jose, Nashville, Florida Panthers, Pittsburgh, St. Louis) Anfang Oktober verabschiedet wird, wenn die Boston Bruins zu einem Vorbereitungsspiel in die SAP Arena kommen.

Wir verneigen uns vor deiner unglaublichen Karriere, Marcel! Du warst auf und neben dem Eis stets ein Musterprofi und mit deinen gesammelten Erfahrungen für den Club unverzichtbar. Wir danken dir von ganzem Herzen und wünschen dir nur das Beste! https://t.co/nrhMqYPuiI — Adler Mannheim (@adlermannheim) March 12, 2020

Entweder für einige Minuten im Trikot oder zumindest mit dem Eröffnungs-Bully – ein Anlass, der dem Abschied des gegen Ende seiner Laufbahn von vielen schweren Verletzungen betroffenen Stürmers gerecht werden würde. "Wir werden uns was einfallen lassen", hielt sich Geschäftsführer Matthias Binder noch bedeckt.

Die Folgen des Coronavirus verwehren auch jenen Spielern, die den Klub verlassen, die Möglichkeit, sich von den eigenen Anhängern zu verabschieden. Es ist bei den Adlern ja gute Tradition, gleich wie eine Spielzeit auch endet, den Saisonabschluss gemeinsam mit den Eishockey-Fans zu begehen.

So bleibt Tim Stützle den Zuschauern vorerst mit seiner Gala-Vorstellung vom letzten Sonntag gegen Schwenningen in Erinnerung. Schließlich gilt das 18-jährige Ausnahmetalent als sicherer Erstrunden-Draft der NHL.

Adler-Manager Axel Alavaara hätte gern noch einige Spieler beobachtet. Dafür bleibt dem Schweden allenfalls noch eine Reise in seine Heimat oder nach Finnland. Mit Ausnahme der russischen KHL ruht der Spielbetrieb in Europa, die Schweiz und Österreich haben inzwischen ebenfalls davon Abstand genommen, einen "Geister-Meister" auszuspielen, da beispielsweise im Tessin und Vorarlberg die Behörden ein Trainingsverbot verhängt haben. Alle deutschen Amateur-und Nachwuchsligen wie die DNL mit den Jungadlern als Serienmeister sind ebenfalls betroffen.

Verglichen mit Ereignissen, die dem abrupten Saisonende ähnlich sind, kann sich Adler-Cheftrainer Pavel Gross nur an zwei Dinge erinnern. "Die Ungewissheit als Spieler, als dem MERC 1994 zunächst die Lizenz verweigert wurde und ein Anruf als Trainer in Wolfsburg, wo es hieß, dass Volkswagen als Folge des Abgas-Skandals die Unterstützung einstellt." Schließlich habe sich der Oberbürgermeister damals mit dem Konzern erfolgreich vermittelt.

Auf den marginalen Nebeneffekt des unvermittelten Saisonabbruchs, dass der Klub nun seine Zu-und Abgänge früher bekannt geben kann, hätten sicher selbst die Ungeduldigsten gern verzichtet.