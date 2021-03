Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach diesem Wochenende folgt für die Adler Mannheim eine kleine Zäsur. Letztmals kommen die Gegner aus der Südgruppe, acht Tage später folgt eine Einfachrunde gegen die sieben Nord-Vertreter unter Beibehaltung der geteilten Tabelle. Vor den Duellen beim ERC Ingolstadt und gegen die Augsburger Panther kann Cheftrainer Pavel Gross mit guten Nachrichten aufwarten. Vier länger verletzte Spieler melden sich nach und nach zurück.

Brendan Shinnimin (Knieverletzung), Andrew Desjardins (Hüft-OP) und Cody Lampl (Schambeinentzündung) bestreiten ihr Aufbautraining derzeit noch zweigeteilt: Sowohl im Reha-Zentrum der TSG Hoffenheim in Zuzenhausen als auch im Eistraining mit Assistenztrainer Marcel Goc. Joonas Lehtivuori ist bereits ins Mannschaftstraining integriert, wird aber am Wochenende nochmals pausieren.

Gibt es beim vierten Aufeinandertreffen gegen Ingolstadt seit Anfang Januar noch Geheimnisse, Pavel Gross? "Fast keine mehr", gibt der Trainer zu: "Aber das hat auch damit zu tun, dass wir sie geknackt haben." Man wisse dass die Oberbayern das schnellste Umschaltspiel der Liga praktizieren und sich ihre Verteidiger oft die Offensive einschalten.

Sein Co-Trainer Mike Pellegrims, zuständig für die Videoauswertung der gegnerischen Spiele, will die zuletzt hohe Anzahl der Gegentore bei den "Schanzern" nicht überbewerten: "Sie werden gegen uns sicher wieder ihre Nummer eins im Tor haben und auch weniger Strafzeiten nehmen." Pellegrims gibt einen Einblick in seine audiovisuelle Spielvorbereitung. Der 52-Jährige analysiert vor Auswärtsspielen stets das letzte Heimspiel des Gegners und schneidet aus zwei Spielen dessen "Special Teams" zusammen – also das Über-und Unterzahlspiel. Das Ergebnis wird dem eigenen Team dann in einer kurz und knackigen Version am Tag vor dem Spiel gezeigt. Überfrachtet mit Informationen soll die Mannschaft nicht werden. Pellegrims sagt: "Der Schwerpunkt liegt immer noch auf unserem Verhalten, auf Dingen, die wir selbst beeinflussen können."

Langsam an weitere Aufgaben herangeführt werden soll der letzte Neuzugang Sean Collins. "Wir werden ihn nicht verheizen, vorerst bleibt er in der Rolle aus dem München-Spiel, nach und nach wird er dann beim Über- und Unterzahlspiel zum Einsatz kommen", hat Gross den Kulturwechsel auf dem Eis mit dem zuletzt innerhalb der KHL in China aktiven Kanadier besprochen.

Angesprochen darauf, ob die kleine Schaffenskrise seiner Mannschaft aus den Spielen gegen Nürnberg und Straubing dem sonst üblichen Zyklus entspricht, wonach bei Saisonbeginn im September oft Ende November ein kleiner "Einbruch" folgt, will Gross dieser Beobachtung nicht widersprechen. Er sagt: "Als Trainer ist man aber bestrebt, die Ups und Downs so klein wie möglich zu halten."

DEL Süd

Freitag, 18.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Adler Mannheim

Sonntag, 14.30 Uhr: Adler Mannheim – Augsburger Panther