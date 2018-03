Mannheim. (RK) Da sind die Adler Mannheim aber gewaltig über ihren Schatten gesprungen. Weg von der nordamerikanisch-kanadischen Schiene, die den siebenfachen deutschen Eishockey-Meister seit Jahren mehr schlecht als recht dominiert, wird erstmals ein Schwede als Manager die sportliche Leitung bei den Blau-Weiß-Roten übernehmen. Wie der Klub gestern informierte, wird Jan-Axel Alavaara (Foto: Imago) die seit der Freistellung von Teal Fowler Anfang Dezember vakante Position des Sportmanagers übernehmen. Der 42-jährige Schwede gilt seit Jahren als Vertrauter des künftigen Trainers Pavel Gross und wird parallel zu dessen Vertragslaufzeit mit einem Arbeitspapier über drei Jahre ausgestattet.

Der ehemalige Verteidiger spielte unter Gross von 2008 bis 2011 bei den Grizzlys Wolfsburg mit 178 DEL-Einsätzen (117 Scorerpunkte) und war nach Ende seiner aktiven Laufbahn vier Jahre lang Assistenztrainer beim nordschwedischen Traditionsklub Modo Örnsköldsvik. Danach übernahm Alavaara ab Sommer 2016 die Aufgabe eines Scouts (Talentsichters) beim NHL-Klub Buffalo Sabres, die er noch bis 30. Juni fortführen wird.

Mannheims Klubchef Daniel Hopp weilte übers vergangene Wochenende zu abschließenden Gesprächen mit dem neuen Sportchef in den USA: "Wir haben mit Alavaara eine Person gefunden, die über ein breites Netzwerk verfügt und die Neuausrichtung bei uns mitgestalten wird." Auch sei die Entscheidung als "Öffnung in den skandinavischen Markt" zu verstehen - also eine deutliche Reaktion auf die seit Jahren geäußerten Vorwürfe, die Adler seien stets sehr Kanada-lastig aufgestellt. Alavaara musste zunächst seinen Vertrag mit Buffalo auflösen, weshalb sich die Entscheidung etwas länger als geplant hingezogen hat.

In einer ersten Stellungnahme wird der neue Manager wie folgt zitiert: " Ich freue mich, Teil des sportlichen Neuanfangs bei den Adlern zu sein. Unser Ziel ist es, ein nachhaltig hohes Leistungsniveau zu erreichen, wir werden uns dabei auch stark auf die Entwicklung der Jungadler-Spieler konzentrieren."

Mit der Entscheidung für einen Vertrauten des neuen Trainergespanns Pavel Gross und Mike Pellegrims dürfte auch klar sein, wer demnächst das Sagen bei den jahrelang unter ihren Möglichkeiten gebliebenen Adlern haben wird. Mit der Entscheidung für den Schweden sind auch die seit Wochen anhaltenden Spekulationen, wonach Bill Stewart oder Rick Chernomaz die sportliche Kommandobrücke besteigen sollen, vom Tisch.