Von Rainer Kundel

Mannheim. Immer diese Eisbären. Es war nicht das erste Mal, dass der DEL-Rekordmeister aus Berlin Sekunden vor Spielende Begegnungen mit den Adler Mannheim für sich entscheidet. Ob Playoffs oder Hauptrunde, irgendwie liegt das Scheibenglück meist bei den Hauptstädtern, die am heutigen Sonntag nach einem großen Kampf auf beiden Seiten 18 Sekunden vor der Sirene in einer Partie, die keinen Verlierer verdient hatte, dem Noch-Tabellenführer Adler Mannheim die dritte Niederlage in Folge während der englischen Woche mit 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) beibrachten.

Damit geht eine englische Woche zu Ende, in der die Mannheimer sowohl eine kleine Leistungs-, vor allem aber eine Ergebniskrise registrieren. "Ich benutze die Verletzungen nicht als Ausrede, unser Kader ist groß genug, um gegen jede Mannschaft zu gewinnen", nahm Trainer Pavel Gross die Situation zur Kenntnis. "Jetzt können andere Spieler in Rollen schlüpfen, wo sie zuvor nicht so viel Eiszeit hatten." Was Gross ärgerte, war der Zeitpunkt der Gegentore an diesem Wochenende. "Wir haben zweimal in der letzten Minute ein Tor kassiert, das hat uns drei Punkte gekostet, deshalb bin ich stinkig."

Vor dem Spiel mussten die Adler eine weitere Hiobsbotschaft einstecken. Matthias Plachta zog sich am Freitag in Wolfsburg eine Knieverletzung zu, geschätzte Ausfalldauer sechs Wochen - der Stürmer nahm die Ehrung zu seinem 400. DEL-Spiel auf einem rutschsicheren Teppich entgegen. Entwarnung gab es indes bei Wolf und Huhtala, die wieder mitmischten, ebenso wie Lampl nach einer dreiwöchigen Pause (Adduktorenzerrung), so dass sich die Zahl der Ausfälle auf fünf reduzierte.

Die Ausgangslage war so, dass allein schon das erste Aufeinandertreffen beider vom 7. Oktober nach einer Revanche schrie. An diesem Tag bestritten die Mannheimer ihr bestes Auswärtsspiel, unterlagen aber dennoch mit 1:4. Berlins Torhüter Kevin Poulin fand an diesem Tag zu einer fast übermenschlichen Form, fing 49 von 50 Schüssen auf sein Tor. Diesmal war der "Übertorwart" bei der Mannheimer Führung leicht desorientiert, als er nicht schnell genug antizipierte, dass Brendan Mikkelson in die kurze Ecke zog, wo der Verteidiger per klassischem Bauerntrick zum 1:0 (10.) traf. Zuvor hatten die Besucher eine Schrecksekunde zu überstehen, als Busch (3.) nach einem Break den Pfosten des von Pickard gehüteten Tores traf. Ansonsten versetzten die Gastgeber die Bären zunächst gewaltig ins Schwitzen, bei zwei Überzahl-Situationen lag das 2:0 ebenso in der Luft wie bei einer Großchance für Eisenschmid (12.). Das Spiel im numerischen Vorteil nutzte der Tabellensechste besser.

Entschlossener kamen die Eisbären zum zweiten Drittel aufs Eis. Die Absicht, nach einem 0:4 vom Freitag gegen Köln (Trainer Clement Joudin: "Wir hatten danach eine ernste Besprechung") das Wochenende zu retten, war spürbar. Backman (21.) im Nachschuss und MaQueen (39.) brachten die Adler bei Strafzeiten gegen Hungerecker und Eisenschmid in Rücklage, wobei kurz vor dem 1:2 die Scheibe nach einem Schuss von Colin Smith bereits hinter Pickard einschlug, der Schütze jedoch im Torraumabseits stand. Drei Strafzeiten zwischen der 30. und 38. Minute waren zu viel für die Adler.

In dem atemberaubenden und beiderseits mit je einem halben Dutzend Chancen gewürzten Schlussdrittel lag nach dem 2:2 durch Thomas Larkin (41.) das Momentum in der 58. Minute bei einer Überzahl auf Mannheimer Seite. Bei Schüssen von Ben Smith und Kolarik fehlten Zentimeter, auf der anderen Seite hatte Busch beim entscheidenden Treffer mehr Glück. "Es ist schade, ein Spiel auf diese Art zu verlieren", befand Verteidiger Larkin nach dem ersten von sieben Heimspielen im Dezember.

Adler Mannheim-Eisbären Berlin: 2:3 (1:0, 0:2, 1:1); Tore: 1:0 Mikkelson (10.), 1:1 Backman (21.), 1:2 MaQueen (39.), 2:2 Larkin (41.), 2:3 Busch (60.); Schiedsrichter: Schrader (Bochum), Schukies (Herne); Strafminuten: 10/6; Zuschauer: 12.678.