Von Rainer Kundel

Mannheim. Für die Adler Mannheim besteht nach zuletzt zwei Auswärtspleiten Gelegenheit, das Punktekonto aufzufüllen. In den fünf Spielen bis zur ersten Liga-Unterbrechung anlässlich des Deutschland-Cups tritt die Mannschaft von Pavel Gross viermal zu Hause an, davon dreimal bis kommenden Dienstag. Zunächst geht es in ein Tigers-Wochenende, am Freitag (19.30 Uhr) gegen den Überraschungszweiten aus Straubing und am Sonntag um 17 Uhr gegen Nürnberg. Auch wenn für die Anhänger der desolate Auftritt des Meisters am letzten Sonntag in Schwenningen nach wie vor ein Rätsel ist - der Trainer will öffentlich nicht mehr groß darauf eingehen, ließ aber mit einigem Abstand verlauten, dass er "null Prozent Zweifel an der Mannschaft" habe und wies auf die "innere Stärke" des Teams hin.

"Wir haben die Gründe vor und beim Dienstagstraining aufgearbeitet und blicken lieber voraus", so Gross. "Auf unserem Weg werden immer wieder Steine liegen, die wir wegräumen müssen", gab sich der Coach plakativ und wiederholte, dass man damit gerechnet habe, dass der Weg zur Titelverteidigung schwer werden würde. Dafür ging der 51-Jährige auf den Gegner ein, mit dem der Meister vor nicht mal zwei Wochen am Straubinger Pulverturm Bekanntschaft machte. Es war keine angenehme, die Niederbayern siegten 3:1 und bewiesen durch geschicktes Zustellen der neutralen Zone, dass sie nicht aus Zufall bereits zehn Siege errungen haben.

Die fünf Zähler Vorsprung auf die Mannheimer täuschen allerdings, die Blau-Weiß-Roten sind mit einer Heimpartie gegen Iserlohn (verlegt auf 29. Oktober) in Rückstand. Weil die Straubing Tigers auch als bislang einziger Klub Tabellenführer EHC München (5:1) besiegt haben, lenken sie überörtlich Aufmerksamkeit auf sich. "Schnell, schlau, entschlossen", titelte die Süddeutsche Zeitung über den 2006 in die DEL aufgestiegenen Klub. "Die gaben uns überhaupt keinen Platz", stellte Münchens Matthias Kastner Parallelen zur Niederlage der Adler am Pulverturm fest. In der Kurpfalz scheint der Gegner allerdings noch der Ruf einer "grauen Maus" vorauszueilen. Bis Mittwoch waren 9800 Tickets verkauft, bei 8000 Dauerkarten sind die Tagesgäste noch zurückhaltend.

Der Tenor beim Training dieser Tage ging in die Richtung, sich nicht runterziehen zu lassen. Es stand intensive Zweikampfschulung auf dem Programm, auch mit Thomas Larkin, diesmal nicht mehr im weißen "Vorsichtstrikot". Der Meister-Torschütze vom 26. April fehlt seit Mitte August, das Comeback naht, wenn auch noch nicht gegen Straubing. "Wir wollen nach solch einer Verletzung nichts riskieren und ihn nicht verheizen", erklärt Sportmanager Axel Alavaara, der für den Italiener Anfang November die zehnte Importlizenz vergeben muss.

Das schon für Juni erwartete Einbürgerungsverfahren des 28-Jährigen wird sich aus in der Privatsphäre des Spielers liegenden Gründen auf unbekannte Zeit verzögern. Die am Dienstag vermeldete Verpflichtung von Moritz Wirth, der U-20-Nationalspieler ist der zehnte (!) Verteidiger im Kader und erhielt keine Förderlizenz für die Heilbronner Falken, begründete Alavaara mit dem endgültigen Abgang von Lean Bergmann in die Organisation der San Jose Sharks. "Wir wollen die Konkurrenz unter den U-23-Spielern erhöhen und geben den Trainern damit mehr Optionen". Gesetzt ist für die beiden Mindestpositionen im U-23-Bereich bei voller Mannschaftsstärke allein Tim Stützle.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Straubing Tigers, Sonntag, 17 Uhr: Adler - Nürnberg Ice Tigers (live in Sport1)