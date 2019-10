Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler sind auf Reisen, ihr eigenes Bett sehen die Spieler erst wieder am Mittwochabend. Vom letzten Samstag bis Dienstag lauten die Stationen: Mönchengladbach, wo vor dem Spiel in Krefeld übernachtet wurde, Frankfurt, wo in der Nacht zum Montag vor dem Abflug nach Stockholm Quartier gemacht wurde und Stockholm, wo man am Dienstag (18 Uhr) in der Champions-Hockey-League (CHL) auf Djurgaarden Stockholm trifft. Der schwedische Vizemeister ist ebenso wie die Mannheimer in der Vorrundengruppe F bereits fürs Achtelfinale qualifiziert, was der Partie etwas die Spannung nimmt.

Johan Gustafsson - der CHL-Experte der Adler gewann mit Frölunda Göteborg zweimal die Champions-League - ist aufgrund des angeschlagenen Dennis Endras gesetzt. Nach dem "soliden Geduldspiel" seiner Mannschaft beim 4:1-Sieg in Krefeld sieht der Torhüter den Auftritt beim schwedischen Traditionsklub als "eine große Herausforderung" an. Der Gruppensieger (Rückspiel am 15. Oktober in der SAP Arena) hat den Vorteil, dass er Mitte November im Achtelfinale beim Rückspiel Heimrecht genießt.

Aufgrund der größer werdenden Verletzungsliste (Larkin, Lampl, Lehtivuori, Wolf) wird es darauf ankommen, diszipliniert dagegenzuhalten, sonst könnte Djurgaarden ein unverdaulicher Schwedenhappen werden. Da trifft es sich gut, dass Markus Eisenschmid nach viermonatiger Verletzungspause den Eindruck hinterlässt, als wäre er nie weg gewesen.

Auf die Frage, ob er nach der langen Pause nicht Bedenken vor dem ersten Kontakt an der Bande gehabt habe, erklärte der Torjäger: "Es ging darum, auch im Unterbewusstsein keine Bedenken zu haben, in die Zweikämpfe zu gehen. Ich hätte schon etwas früher zurückkommen können, aber ich wollte mich hundertprozentig wohl fühlen." Die Reha bis zum Comeback sei hart gewesen, "aber die Verletzung ist super verheilt, vielleicht schneller als bei älteren Spielern, die schon mal einen Labrumriss hatten".

Für Pavel Gross geht es dieser Tage um ein anderes Thema. Nach Auffassung des Trainers werde den Gegnern in der DEL zu wenig Respekt entgegengebracht, wobei er eine Gemengelage zwischen Spielern, Klub-Umfeld und Medien sieht. Gross holte zu einer kleinen Brandrede aus: "Die Saison ist lang und uns Trainern ist es in der Position, in der wir uns befinden, sehr wohl bewusst, dass es noch nicht optimal läuft. Als wir vor einem Jahr gekommen sind, waren uns die hohen Erwartungen klar, die letzte Saison war nicht leicht, das zweite Jahr wird nicht leicht. Das müssen Mitarbeiter und Journalisten wissen. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, wir reden nichts schön, unsere Unterzahl und das Powerplay laufen noch nicht gut, aber wir müssen den Respekt vor den Gegnern behalten."

Der 51-Jährige legte nach: "Es gibt eine Mannschaft, die hungrig ist, das ist München. Für mich ist auch ein 2:1 ein wichtiger Sieg, ich schätze solche Siege, wir sollten nicht glauben, dass wir jeden Gegner 7:1 aus der Halle schießen. Wir müssen auf dem Boden bleiben."

Auch am Sonntag gab es unterschiedliche Wahrnehmungen. "Mannheim trat teilweise auf wie ein Team aus einer höheren Liga", befand die Rheinische Post. Gross sprach von "einem Arbeitssieg". In Krefeld zu spielen, sei immer schwer. "Noch schwerer ist es aber, in Krefeld zu gewinnen. Wir mussten heute viel investieren, um den Sieg nach Hause zu bringen". Das Schussverhältnis war laut offizieller DEL-Homepage 34:67…

Champions-Hockey-League: Djurgaarden Stockholm - Adler Mannheim (Dienstag 17.55 Uhr/live in Sport1), Augsburger Panther - Liberec, EHC München - Karlstadt (ab 20.30 Uhr Konferenz in Sport1).