Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim haben sich am Dienstagabend mit einem zu keiner Zeit gefährdeten 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)-Sieg gegen die Düsseldorfer EG aus ihrer kleinen Schaffenspause zurückgemeldet und mit einer starken Mannschaftsleistung den zweiten Sieg in der beschäftigungsreichen Osterwoche mit drei weiteren Partien errungen.

Auf Mannheimer Seite gab es zwei Veränderungen im Vergleich zum Vorabend (2:1 n.V. gegen Iserlohn). Dennis Endras rückte im Rahmen der üblichen Rotation zwischen die Pfosten und Kapitän Smith kehrte nach Ende seiner Elternzeit als Center zwischen Plachta und Wolf zurück. Eine Pause erhielt dagegen Desjardins. "Wir werden Andrew noch kein Back-to-back-Spiel geben und dosiert an die Spielfitness heranführen", so Pavel Gross. "Er ist ein Grinder, der schleift sich durch", war der Trainer vom schnellen Comeback des Kanadiers am Montag nicht überrascht.

Wie sollte man die DEG einschätzen? Dass das von Mannheims "Eishockey-Denkmal" Harold Kreis gecoachte Team eher abwartend aus einer geordneten Defensive antritt, war kein Geheimnis. Kann der Altmeister in der SAP Arena aber auch seinen Ruf als Wundertüte bestätigen? Siegen gegen Berlin und München standen auch Pleiten gegen Krefeld und Straubing gegenüber.

Da kam eine frühe Führung den Adlern gelegen. Sie machten nämlich da weiter, wo sie 24 Stunden zuvor mit einem Treffer 2,3 Sekunden vor Schluss aufgehört hatten. Ben Smith brauchte nur 13 Sekunden zur Führung, als er nach starkem Forechecking von Wolf einen Schuss von Katic an Pantkowski vorbei verlängerte. Die Ladehemmung der Stürmer, die seit 14. März außerhalb von zwei Überzahltoren nicht mehr trafen war Geschichte. Leier (9.), Plachta (12./Pfosten) und Schira (20.) hatten für die dominanten Gastgeber weitere Treffer auf dem Schläger. Bei zwei, drei Nadelstichen der Rheinländer blieb aber auch Endras nicht ohne Beschäftigung.

Bis Matthias Plachta das 2:0 zu Beginn des Mittelabschnitts per Rebound nach seinem "Bauerntrick" erzielte, dauerte es nur unwesentlich länger als zu Spielbeginn, diesmal waren es 29 Sekunden. Die Blau-Weiß-Roten blieben durchweg tonangebend, der Fünfte der Nordgruppe konnte sich nur schwer vom Druck befreien. Die Adler versprühten wieder Spielfreude und schossen folgerichtig das 3:0 durch Sean Collins (37.) heraus, als Svenssons Strafe gerade abgelaufen war.

Mit einem Pfostenschuss von From (45.) machte die DEG zwischenzeitlich kurz auf sich aufmerksam, aber die über die komplette Spielzeit konzentrierten und läuferisch starken Gastgeber ließen im Schlussdrittel nichts mehr anbrennen. Sie gingen zwar nicht unbedingt auf weitere Treffer aus, gaben aber das Geschehen nie aus der Hand. Der Gegner verabschiedete sich dagegen mit einem unnötigen Kniecheck von Karachun zwei Minuten vor der Sirene gegen den gerade erst von einer Bänderverletzung genesenen Shinnimin.

Adler Mannheim – Düsseldorfer EG 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Tore: 1:0 Smith (1.), 2:0 Plachta (21.), 3:0 Collins (37.)

Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Rantala (Finnland)

Strafminuten: 8/10

Zuschauer: keine