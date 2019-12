Adler Björn Krupp (in Weiß) und Eisbär Austin Ortega bekämpfen sich hart an der Bande. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Berlin. Die stolze Serie der Adler Mannheim mit zehn Siegen in Folge ging am 29. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga mit einer zu hoch ausgefallenen 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)-Niederlage bei den Eisbären Berlin unvermittelt zu Ende.

Das Duell der beiden DEL-Rekordmeister (jeweils sieben Titel) kam zunächst schwer in die Gänge. Schon in der dritten Minute bremste eine Unterbrechung den Spielfluss, weil die Tür an der Mannheimer Bande defekt war. Als es nach der Reparatur weiterging, hatten die Hauptstädter leichte Vorteile. Sie versuchten immer wieder, die Räume vor Johan Gustafsson zu besetzten und durch den als Provokateur bekannten Lappiere den Adler-Keeper zu attackieren.

"Wackelabwehr gegen Serientäter" überschrieb der Tagesspiegel seine Vorberichterstattung zum Prestige-Duell. Man merkte es den Berlinern an, dass sie nicht noch einmal ein Debakel wie am Dienstag beim 1:5 gegen Krefeld erleben wollten. Sie arbeiteten gut zurück, stellten meistens die Lauf- und Passwege der Adler zu, so dass es zunächst nur Halbchancen durch die vierte Reihe mit dem wieder einsatzfähigen Raedeke und Preto gab. Die Berliner Führung entsprang einem Schuss von Verteidiger Hördler aus der Halbdistanz (10. Minute).

Nach der ersten Pause kam bei den Adlern Lehtivuori wegen einer nicht näher bekannten Verletzung nicht mehr aufs Eis. Fast hätte es einen weiteren Verteidiger erwischt, weil Larkin mit einem hohen Stock von Ortega Bekanntschaft machte und im Mund blutete, ohne dass der "Streifendienst" die fälligen vier Strafminuten aussprach. Dafür kamen die Berliner bei einer Vier-gegen-drei- Überzahl durch Noebels Direktschuss (26.) zu ihrem zweiten Treffer, nachdem Miksa Järvinen drei Minuten zuvor ebenfalls im Powerplay ausgeglichen hatte. Trotz des 1:3-Rückstandes nach 40 Minuten – Streu traf in der 34. Minute unbehelligt von der linken Seite – waren die Blau-Weiß-Roten beileibe nicht chancenlos. Rendulic scheiterte zweimal (29., 37.) an Dahm, und der dänische Nationaltorhüter war auch nach einer tollen Kombination Plachta-Smith (30.) zur Stelle. Schließlich brachte Huhtala (40.) die Scheibe nicht am Pfosten der kurzen Ecke vorbei.

Mit einem Zwei-Tore-Rückstand schalteten die Adler auf kontrollierten Angriffsmodus, bissen sich aber immer wieder an den hart arbeitenden Eisbären fest. Als Huhtala im eigenen Drittel einen Schlenker zuviel riskierte und man beim nächsten Wechsel in einen Konter fuhr, nutzten dies Noebels und Ferraro im Minutentakt mit einem Doppelschlag zur Entscheidung.

Die Adler wurden unter Wert geschlagen und hatten Pech, auf einen Gegner zu treffen, der drei Tage nach einem ganz schwachen Auftritt und einer auch sonst unter den Erwartungen gebliebenen Halbsaison auf Wiedergutmachung gebürstet war. "Die Eisbären sind in Normalform nicht weit von uns weg, da kommt so ein Ergebnis schon mal zustande", meinte Cody Lampl.

Eisbären Berlin - Adler Mannheim 5:1 (1:0, 2:1, 2:0), Tore: 1:0 Hördler (10.), 1:1 Järvinen (23.), 2:1 Noebels (26.), 3:1 Streu (34.), 4:1 Noebels (53.), 5:1 Ferraro (54.); Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld), Piechaczek (Landsberg); Strafminuten: 8/10; Zuschauer: 13.983.