Von Rainer Kundel

Mannheim. Das Gerücht machte schon seit einigen Tagen die Runde, am Freitag um 13.32 Uhr bestätigten nun die Adler Mannheim, dass sie erstmals in ihrer Klubgeschichte zwei finnische Spieler unter Vertrag genommen haben. Bei Verteidiger Joonas Lehtivuori (29) und dem ein Jahr älteren Außenstürmer Tommi Huhtala handelt es sich um hier weitgehend unbekannte Akteure, die jedoch beide auch außerhalb von Suomi bereits Erfahrung sammelten.

Der von HPK Hämeenlinna im Süden Finnlands kommende Lehtivuori versuchte sich anderthalb Jahre in der American Hockey-League, ohne den Sprung in die NHL zu den Philadelphia Flyers zu schaffen. Seit 2011 stand der Linksschütze ununterbrochen in der höchsten schwedischen (Modo Örnsköldsvik) und finnischen Liga unter Vertrag. In der interkontinentalen russischen KHL hat sich dagegen Tommi Huhtala über vier Jahre hinweg durchgesetzt. Seit Jokerit Helsinki in der "NHL des Ostens" spielt, ist der bullige Angreifer Stammkraft, auch ohne die ganz großen Scorer-Werte. 27 Punkte in 54 Partien lautet die beste Bilanz des 40-fachen Nationalspielers (WM-Silber 2014). Beide Personalien tragen deutlich die Handschrift des neuen Managers Jan-Axel Alavaara.

Unterdessen verlief das Saisonabschlusstreffen der Adler mit ihren Anhängern nicht ganz ohne Nebengeräusche. Eine kleine Talk-Show vor einer Loge mit Geschäftsführer Matthias Binder, dem scheidenden Routinier Christoph Ullmann und Kapitän Marcus Kink - da konnte man nichts falsch machen. Misstöne angesichts einer monatelang verlaufenen Saison zum Vergessen waren zumindest von diesen beiden Spielern nicht zu erwarten. Ullmann hatte man wohl als einzigem der 13 Abgänge frühzeitig schon vor längerer Zeit mitgeteilt, dass sein Vertrag nicht verlängert wird.

Gefeierter Mann des Abends war allerdings Bill Stewart, dem die Fan-Initiative einen Scheck über 3000 Euro überreichte. Diese Summe kam anlässlich einer Sammlung im letzten Heimspiel zusammen und stellt einen Solidarbeitrag für die Geldstrafe des Trainers dar, die er nach seiner angebrachten Kritik an den Schiedsrichtern nach dem Skandalspiel in München vom 29. März erhielt.

Für den weiteren Verlauf des Abends gab es kein Programm. Statt jene Spieler, die weiter unter Vertrag stehen, in den Sommer zu verabschieden und sich bei denjenigen, die den Klub verlassen müssen, zu bedanken, streute sich die Mehrzahl der Cracks zu den gut 1500 Besuchern und schrieb mehr oder weniger gut gelaunt Autogramme. Als Hallensprecher Udo Scholz nach einiger Zeit das Ende der Schreiberei verkündete, machte sich als Erster Devin Setoguchi aus dem Staub.

Der Kanadier hat wohl ebenso wie die übrigen von einer Vertragsauflösung betroffenen Spieler erst am Dienstag erfahren, dass die Geschäftsführung in Absprache mit dem neuen Trainer Pavel Gross mit ihrer Ankündigung vom Dezember ernst macht und mit dem eisernen Besen kehrt. Besser gelaunt zeigte sich dagegen Aaron Johnston (Vertrag läuft aus), der seine Situation realistisch einschätzen konnte. Mit dem 15-Monate alten Nachwuchs auf dem Arm schrieb der Kanadier geduldig Autogramme und verabschiedete sich von dem ihm als "Paten" zugelosten Fanklub.

Für den heutigen Samstag hat Pavel Gross alle Spieler, die bleiben, zu Einzelgesprächen bestellt, um ihnen mitzuteilen, was sie bis zum Trainingsbeginn am 29. Juli zu tun und zu lassen haben. Bis dorthin wird der Klub wissen, was ihn die "Aufräumaktion" kostet. Abfindungen und Ausgleichszahlungen, drei nachverpflichtete Spieler, ein Trainerwechsel, da ist das Budget schnell mal um eine Million überzogen - wenn’s reicht. In diesem Zusammenhang sorgte eine Aussage von Klubchef Daniel Hopp ("Es wird keiner mit einem Scheck nach Hause fahren") durchaus für Irritationen.