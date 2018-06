Mannheim. (rk) Angesichts anhaltender Kritik, dass aus der Nachwuchsarbeit der Jungadlern der Durchlass zum eigenen Profiteam zu gering ist, planen die Adler Mannheim eine große Ausbildungsoffensive. Nicht nur, dass der Klub ab kommenden Montag erstmals ein fünftägiges "Prospect Camp" mit 28 Talenten unter 24 Jahren und zehn Trainern abhält.

Wie das Fachblatt Eishockey-News in seiner Dienstagsausgabe berichtet, plant die Adler-Organisation auch den Bau einer Nachwuchs-Akademie mit einem Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich. "Die Pläne sind noch vage, aber die Ampel steht zwischen orange und grün", wird in diesem Zusammenhang der geschäftsführende Gesellschafter Daniel Hopp zitiert.

Der 37-jährige steht zusammen mit Jungadler-Gründungsvorstand Berthold Wipfler als Präsidiumsmitglied des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in übergeordneter Verantwortung und wird deshalb zusammen mit dem künftigen Projektleiter Marcus Kuhl vorangehen. Wie es heißt, sei eine Umsetzung bis 2020, spätestens bis 2021 realistisch.

Was wohl überwiegend mit der Umsetzung des Baurechts zusammenhängt, wobei die Frage einer Erweiterung der vorhandenen Trainingshallen im Landesleistungszentrum Herzogenried oder bei der SAP Arena gegenüber einem Neubau abzuwägen ist. Für die zweite Alternative wird als Standort das Gelände "Benjamin Franklin Village" zwischen der B38 und dem Käfertaler Wald in die Diskussion gebracht. Die Finanzierung soll durch einen Mix von Fördermittel (Zuschüssen) von Land und DOSB und der Dietmar Hopp-Stiftung gestemmt werden.

Hintergrund der Investition, in die ein Internat zur Sicherstellung der dualen Ausbildung mit einbezogen sein wird, ist die Kapazitätsauslastung bei Eisflächen und Wohnmöglichkeiten für die nicht aus Mannheim und Umgebung stammenden Talente innerhalb des vor 19 Jahren aus der Taufe gehobenen Jungadler-Projekts. Als Vorbild könnte, wenn auch in einer etwas abgespeckten Form, die Nachwuchsakademie eines österreichischen Brause-Milliardärs in Liefering bei Salzburg dienen.

Dort wird, unter anderem unter der Leitung des ehemaligen Nationaltorhüters und langjährigen Jungadler-Trainers Helmut de Raaf, seit Sommer 2014 der Puck-Nachwuchs des örtlichen Erstligisten und des konzernangehörigen EHC München ausgebildet. Zuletzt schloss sich 2017 der jetzt 20-jährige Schriesheimer Samuel Soramies für eine Saison der dortigen Organisation an und spielte für die 2. Mannschaft des EC Salzburg.