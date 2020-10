Die SAP Arena in Mannheim. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. "Es geht im Eishockey jetzt um alles", beschrieb Daniel Hopp als Funktionär der Adler Mannheim, der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) die immer dramatischer werdende Situation seiner Sportart. Den Klubs der DEL fehlen aufgrund der hohen Corona-Auflagen rund 60 Millionen Euro Umsatz, ohne deren Ausgleich keine Aufnahme der Saison 2020/21 möglich ist.

Wir sprachen nach dem Beschluss, die Entscheidung über einen Saisonbeginn am 18. Dezember bis Mitte November zu vertagen, mit Matthias Binder. Der 53-Jährige führt zusammen mit Daniel Hopp seit 21 Jahren die Geschäfte des achtfachen deutschen Meisters. Beide stehen in diesen Wochen vor ihrer bisher schwierigsten Herausforderung.

Herr Binder, was wollen die Klubs in der Zeit bewegen, die durch die Verschiebung des Saisonbeginns auf eventuell Dezember gewonnen wurde?

Wir werden wie alle anderen Klubs nochmals mit allen Beteiligten, Partnern, Sponsoren und politischen Institutionen die schwierige Situation besprechen und versuchen, eventuelle Zusagen zu bekommen, prüfen aber auch weitere Kosteneinsparungen. Wir haben nichts zu verbergen, kommunizieren offen mit Spielern und Trainern. Bevor Meldungen an die Medien gehen, informieren wir unseren Teammanager Youri Ziffzer, der über eine App-Gruppe die Entwicklungen an die Mannschaft weitergibt.

Inzwischen dürften die 25 Prozent Gehaltsstundung oder der aufschiebend bedingte Verzicht nicht mehr ausreichen. Wie werden die laufenden Kosten seit April bestritten?

Das ist bei einer Hallenbelegung von nicht einmal 2000 Zuschauern eine richtige Annahme. Die Mannschaft ist zwar im Training, aber noch nicht in vollem Umfang, weshalb wir die Kosten noch nicht auf 75 Prozent hochgefahren haben. Wir sind noch in Kurzarbeit mit Aufstockung.

Derzeit sieht es so aus, dass die Adler ohne ein Test- bzw. Ligaspiel bestritten zu haben, am 16. November gegen Grenoble in der Champions-League antreten sollen.

Zunächst ist fraglich, ob dieser Termin aufgrund der Pandemie in unseren Nachbarländern in Europa mit höheren Corona-Infizierten zu halten ist. Wenn doch, dann werden wir aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen keinen Wahnsinn begehen und die Kostenschraube hochfahren. Für uns ist eine proaktive Absage dieser Spiele kein Tabu.

Gibt es bereits Anfragen von Spielern, ins Ausland ausgeliehen zu werden, weil sich der Klub beim Angebot der Arbeitsleistung in Annahmeverzug befindet? Die Interessenvertretung der Spieler hat gerade nochmals ein verbindliches Datum für einen Saisonstart gefordert.

Das mag vielleicht theoretisch denkbar sein, weil andere europäische Ligen bereits spielen, aber deren Bedingungen und Etats sind trotz deutlich höherer TV-Gelder oder politischer Unterstützung bei weitem nicht auf Normalniveau. Auch dort sind die Hallenkapazitäten beschränkt offen, die Budgets niedriger und die Importstellen überwiegend belegt oder sie werden eingespart.

Überraschend ist, dass die örtlich zuständige Behörde das umfangreiche Hygiene-Konzept der SAP Arena noch nicht genehmigt hat.

In Baden-Württemberg gilt der Abstand von 1,5 Metern in allen Richtungen, seitlich, nach hinten und nach vorn. Da uns diese Verordnung bekannt war, sah unser Konzept auch die kostenlose Abgabe von FFP2-Masken vor. Dies wurde abgelehnt, weshalb aufgrund der baulichen Gegebenheiten der SAP Arena nur 1200 Besucher zugelassen wären. Das ist nicht akzeptabel, wir haben der Betrachtung widersprochen. Bei dieser Zahl tendiert der Klub unter Abzug aller Kosten selbst unter Einrechnung von VIP-Paketen zu Einnahmen zwischen Null und vielleicht 20 Prozent der Planung. Wir hatten schon mit 40 bis 50 Prozent Hallenbelegung für den Anfang gerechnet. Wir und die anderen 13 Klubs tun alles, um Eishockey zu spielen, da sind wir eine geschlossene Gemeinschaft. Aber am Ende muss trotz der außergewöhnlichen Situation eine verlässliche Planbarkeit gewährleistet sein.

Was halten Sie vom Vorschlag Ihres Nürnberger Kollegen Wolfgang Gastner, der am Sonntag im Bayerischen Fernsehen forderte, die zugesagte Bundeshilfe von bisher maximal 800.000 Euro pro Klub zu erhöhen, um nach dem österreichischen Modell quasi als "Vollkaskoversicherung" die Umsatzausfälle auszugleichen.

Die Bundeshilfen stehen bisher nur auf dem Papier. Das Antragsformular ist gerade erst ab 1. Oktober abrufbar und wer die Voraussetzungen liest, wird merken, dass die Hürden hoch sind. Die Hilfe gilt nur für Kleinunternehmen unter 50 Angestellten, wer bisher Gewinne erzielt hat, fällt nicht unter die Berechtigten. Und wer zum 31. Dezember 2019 bereits sanierungsbedürftig war oder ein Negativkapital aufwies, fällt ebenfalls heraus. Dabei sind alle DEL-Gesellschafter verpflichtet, Verluste zum Bilanzstichtag 30. April auszugleichen, was seit Jahren Gegenstand unserer Lizenzprüfung ist.