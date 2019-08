Von Rainer Kundel

Mannheim. Im ersten Spiel ihres Heimturniers mussten sich die Adler Mannheim trotz einer ordentlichen Vorstellung gegen HV Jönköping mit 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) geschlagen geben. Der fünffache Meister aus Südschweden war ein größeres Kaliber als die beiden Schweizer Klubs in der Vorwoche, forderte den deutschen Meister voll und drehte einen Rückstand im letzten Drittel durch zwei Überzahltreffer.

"Wir wollen uns gegen starke Mannschaften für die Champions League einspielen", war der Wunsch von Cheftrainer Pavel Gross bei der Planung der Vorbereitung, weshalb die Adler erstmals seit langer Zeit wieder ein Sommerturnier veranstalteten. Gross musste neben dem Langzeitverletzten Markus Eisenschmid auch auf die leicht angeschlagenen Thomas Larkin und David Wolf verzichten. Ben Smith und Joonas Lehtivuori pausierten aufgrund individueller Belastungssteuerung. So rückte der Heilbronner Förderlizenzspieler Samuel Soramies (21) in den Kader. Der Schriesheimer ging in der vierten Sturmreihe mit Krämmer und Raedeke aufs Eis. Das Tor hütete Dennis Endras.

Nach dem Rückstand durch Törngren (5.), begünstigt durch einen Fehlpass von Rendulic in der neutralen Zone, glich Marcel Goc (15.) bei doppelter Überzahl aus. Die Adler hatten sich in die Partie schnell hineingebissen, überstanden drei Strafzeiten und gingen durch einen satten Direktschuss von Brent Raedeke (34.) aus zentraler Position mit 2:1 in Führung. "Das ist alles andere als ein Freundschaftsspiel, die Intensität ist sehr hoch", fand Adler-Manager Axel Alavaara in der zweiten Pause.

Der bis zum Schluss gleichwertige deutsche Meister musste dem hohen Tempo etwas Tribut zollen und kassierte durch zwei Strafzeiten, davon eine wegen zu vieler Spieler auf dem Eis, die Treffer durch Kinnvall (44.) und Sandin (52.).

Am Nachmittag entschied Genf Servette die Partie gegen Sparta Prag mit 3:2 für sich. Weiter geht es am Freitag um 19.30 Uhr in der Kolbenschmidt-Arena Heilbronn mit dem Kräftemessen der Mannheimer gegen Genf.

Am Mittwoch mussten die Jungadler beim internationalen DEL Junior-Cup mit einer 1:6-Niederlage die Überlegenheit der Frölunda Indians Göteborg anerkennen. Unter den Zuschauern befand sich der im Dezember 2017 freigestellte Adler-Manager Teal Fowler und nahm die Spieler des St. Andrew’s College aus Aurora/Kanada unter die Lupe. Der 48-Jährige wohnt mit Familie nach wie vor in Heidelberg und ist seit wenigen Wochen als einer von zehn Scouts für den NHL-Klubs Arizona Coyotes tätig.

Adler Mannheim - HV Jönköping 2:3 (1:1,1:0, 0:2), Tore: 0:1 Törngren (6.), 1:1 Goc (15.), 2:1 Raedeke (34.), 2:2 Kinnvall (44.), 2:3 Sandin (52.); Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld), Koch (Zürich); Strafminuten: 10/12; Zuschauer: 900 (Nebenhalle Süd).