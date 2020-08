Mannheim. (RK) Noch ist es Gedankenspiel, das aber in wenigen Wochen Realität werden könnten. Die nordamerikanische National Hockey League (NHL) spielt bis Anfang Oktober in der "Blase" von Edmonton und Toronto ihre unterbrochene Saison zu Ende. Für den Beginn der neuen Spielzeit ist der Dezember avisiert, wobei wegen der Chance, wieder vor Zuschauern zu spielen, intern eher der Januar ins Auge gefasst wird. Dazu gibt es für die unterklassige American Hockey-League (AHL) in Zeiten des Coronavirus noch kein Hygienekonzept, so dass es für etliche Talente aus Europa ungewiss ist, wo sie im Herbst Eis unter den Füßen haben.

Im Fall von Moritz Seider hat dies bereits dazu geführt, dass die Detroit Red Wings den Verteidiger "unbefristet" an die Adler Mannheim zurückverliehen haben. Dort steht der 19-Jährige, der bislang nur im Farmteam bei den Grand Rapid Griffins eingesetzt wurde, noch ein Jahr unter Vertrag. Bei Tim Stützle, dem Kandidaten für den Top-zwei-Draft bei der Talentziehung Anfang Oktober, steht womöglich der neue Rahmentarifvertrag, den die NHL-Bosse mit der Spielergewerkschaft Anfang Juli abgeschlossen haben, einem NHL-Einsatz in der kommenden Saison entgegen. Der österreichische NHL-Experte und Scout Bernd Freimüller entnimmt dem umfangreichen Werk die Passage, "dass europäische Spieler, die bei einem europäischen Club unter Vertrag stehen und im Oktober gedraftet werden, nicht in der NHL-Saison 20/21 spielen können". Und fügte ausdrücklich hinzu: "Dies betrifft Spieler wie Tim Stützle."

Nimmt man die Situation um Lean Bergmann bei den San Jose Sharks hinzu – auch der Stürmer hat in Mannheim einen lediglich ausgesetzten Vertrag bis 2021 – könnten im Idealfall sogar drei nicht eingeplante Spieler zu Beginn der DEL-Saison für die Blau-Weiß-Roten antreten. Bergmann bestritt das Sommertraining zwar bei den Frölunda Indians in Göteborg, dies aber nur aufgrund des Sonderweges, den Schweden gesundheitspolitisch gegangen ist. "Wir müssen prüfen, wie die Vorstellungen von Lean sind, es ist nicht ausgeschlossen, dass er bei uns ins Training einsteigt", äußerte sich Adler-Sportmanager Axel Alavaara.

Genauer betrachtet könnte es den Adlern sogar in den Plan passen, dass sie nach dem Abgang von Borna Rendulic und dem fraglichen Verbleib von Miksa Järvinen noch zwei Positionen im Angriff offen haben. Im günstigsten Fall müssten diese aufgrund der Qualität von Stützle und Bergmann zunächst nicht mit Importspielern besetzt werden, über deren Verpflichtung man erst im Laufe der Saison im Falle der "Rückholung" der Talente entscheiden müsste. Optimisten gehen sogar so weit, auch den Namen Marc Michaelis ins Spiel zu bringen. Der 25-Jährige hat sich der Adler-Trainingsgruppe angeschlossen, nachdem seine Zeit als Stipendiat der Minnesota State University in deren College-Team zu Ende ging. Der ehemalige Jungadler-Stürmer (bis 2016) wurde Ende März von den Vancouver Cannucks unter Vertrag genommen. Das Heft des Handelns haben die Adler bei dem aus Birkenheide (Vorderpfalz) stammenden Spieler allerdings nicht in der Hand.

Unterdessen zeichnet sich ab, dass das für den 9. Januar 2021 geplante "Winter Game" zwischen den Kölner Haien und Adler Mannheim im Müngersdorfer Fußballstadion um ein Jahr verschoben werden muss. "Es war zu erwarten, dass es aufgrund des geänderten Rahmenplans der Fußball-Bundesliga und der verkürzten Winterpause zu einer Terminkollision kommen würde", teilte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter mit.